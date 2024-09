Max Kepler absent pour le reste de la saison régulière

Bien qu’il ait indiqué qu’il allait « bien » après avoir pris l’entraînement au bâton en direct contre Chris Paddack en rééducation lundi au Target Field, Kepler a déclaré que sa hanche « ne se sent toujours pas très bien » et que le plus gros obstacle à son retour était de ne pas être aussi en bonne santé que possible pour aider ses coéquipiers dans cette dernière série de six matchs avec les espoirs de séries éliminatoires de l’organisation en jeu.