Max Homa coule un birdie “impossible” alors que les États-Unis prennent une avance record de 8-2

Max Homa a réussi un putt spectaculaire de 11 pieds au 18e trou vendredi pour offrir une victoire émouvante qui a donné aux États-Unis une avance record de 8-2 à la Coupe des Présidents.

Les Américains ont remporté trois matchs à quatre balles (meilleure balle) contre les Internationaux et ont égalé deux autres à Quail Hollow pour égaler l’équipe de 2017 pour le plus grand avantage américain après deux sessions dans l’histoire de la Coupe des Présidents.

« Le dos est contre le mur. Il va falloir creuser profondément », a déclaré le capitaine des Internationaux Trevor Immelman. “Mais il va falloir commencer par faire des putts à coup sûr.”

Les Américains pourraient récupérer la Coupe avec 7,5 points sur les quatre foursomes de samedi (tir alterné) et quatre matchs en quatre balles avant les 12 derniers matchs en simple de dimanche.

“Il reste beaucoup de points”, a déclaré le capitaine américain Davis Love. “Nous ne sommes pas assis là à dire ‘OK, c’est génial.’

«Nous avons vu beaucoup de grosses pistes perdues. Nous allons essayer d’être motivés et de ne pas vraiment parler du résultat avant la fin.

Deux duos américains, Patrick Cantlay et Xander Schauffele plus Justin Thomas et Jordan Spieth, ont gagné pour la deuxième fois en autant de jours, mais c’est Homa qui a fourni l’héroïsme.

Homa, qui a remporté son premier titre PGA à Quail Hollow en 2019, a rejoint Billy Horschel dans une victoire à 1 contre les Canadiens Corey Conners et Taylor Pendrith lors du dernier match de la journée.

Conners a réussi des putts avec un birdie de six pieds au 11e et de 22 pieds au 13e pour élever le niveau des Canadiens, mais Homa a réussi un putt avec un birdie de 13 pieds pour remporter le 17e et mettre les États-Unis 1-up.

Au 18e, Pendrith, qui a raté un putt normal de 10 pieds à 18 ans pour perdre jeudi, a coulé un putt birdie de 13 pieds pour donner aux Internationaux une chance d’un demi-point.

Mais Homa a suivi quelques instants plus tard avec son putt de birdie intense pour égaliser le trou et gagner le match, pompant son poing alors que le putt tombait et se cognant la poitrine avec ses coéquipiers pour célébrer.

“C’est fou”, a déclaré Homa. “Cela s’est joué au 18 pour moi deux jours de suite. Avoir l’opportunité de le faire était incroyable.

“C’est quelque chose que je n’oublierai jamais.”

Les Américains, à la recherche d’une neuvième victoire consécutive, mènent la rivalité de tous les temps 11-1-1 et n’ont jamais perdu à domicile.

L’équipe américaine de cette année compte 10 des 16 joueurs les mieux classés au monde, tandis que les Internationaux ont été décimés par plusieurs meilleurs joueurs sautant de la PGA au LIV Golf pour devenir inéligibles.

Les Internationaux ont poussé huit des 10 matches dans les deux derniers trous, mais n’ont toujours pas été en mesure de nier une équipe américaine écrasante.

“Tout un spectacle”

Le triple vainqueur majeur Spieth et le double champion majeur Justin Thomas ont devancé les Australiens Adam Scott et Cam Davis 2&1, Spieth réalisant plusieurs putts clés.

“Jordan commence à le sentir avec son putter et c’est tout un spectacle à voir”, a déclaré Thomas.

Spieth a réussi un birdie 11 et 12 pour égaliser les trous et Thomas a fait un 3 pieds pour faire un birdie et remporter le 14e par-3 pour une avance de 3.

Davis a réussi un birdie 16 mais Spieth a coulé un putt de birdie de 20 pieds au 17e pour sceller la victoire.

“Ce n’était pas exactement ce que j’essayais de faire, mais c’était la bonne ligne”, a déclaré Spieth. “Une fois que j’ai obtenu mon contrôle de vitesse, je l’ai fait rouler.”

Le champion olympique de Tokyo Schauffele et le vainqueur des séries éliminatoires de la PGA 2021, Cantlay, ont battu le Japonais Hideki Matsuyama et le Sud-Coréen Kim Joo-hyung 3&2.

Le duo américain menait 5-up après huit trous mais Kim, qui a déchiré deux pantalons à l’échauffement mais en a rapidement obtenu un troisième, a remporté 14 et 15 avec des birdies mais Schauffele a paré 16 pour le triomphe.

Scottie Scheffler et Sam Burns, les meilleurs champions des Masters, n’ont jamais été à la traîne, mais ont perdu une avance tardive pour la deuxième journée consécutive en égalant le Sud-Coréen Im Sung-jae et le Colombien Sebastian Munoz.

Dans un match où aucune des deux équipes n’était à plus d’un but, les Américains Cameron Young et Kevin Kisner ont égalé le Chilien Mito Pereira et le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout.

