Max Holloway, le zombie coréen à la une de l’UFC Fight Night à Singapour : connaissez les détails

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) revient à Singapour ce week-end avec une programmation d’affrontements alléchants. Ce sera la sixième fois que la promotion se rendra au large de la nation insulaire asiatique et la première fois depuis juin 2022.

L’affrontement du Main Event entre les piliers de la division poids plume Max Holloway et Chan Sung Jung fait la une de la Fight Night à Singapour. Les deux superstars populaires sont dans la division poids plume depuis des années, mais s’affronteront pour la première fois dans l’Octogone, ce qui en fera un combat à surveiller.

« Le zombie coréen » Chan Sung Jung revient à l’action après une interruption prolongée de 16 mois après sa défaite à l’UFC 273 contre le champion en titre Alexander Volkanovski. D’un autre côté, l’élan favorise Max « The Blessed » Holloway, qui a récemment remporté une victoire par décision unanime contre Arnold Allen en avril, plus tôt cette année et l’Hawaïen est en passe de devenir « l’Indéniable ».

Anthony Smith relève le défi Ryan Spann dans le combat Co-Main Card ce week-end. Smith a trouvé l’avantage sur son homologue de la division Light Heavyweight lorsque les deux se sont croisés en septembre 2021. Cependant, le joueur de 35 ans n’a pas goûté à la victoire depuis, laissant à Spann une opportunité de trouver la rédemption.

Pendant ce temps, une égalité cruciale vous attend dans la division poids mouche féminine où Erin Blanchfield et Taila Santos s’affrontent dans l’Octogone. Blanchfield, qui est sur une séquence exceptionnelle de huit victoires consécutives, a hâte de garder son record et de rester la meilleure prétendante au championnat. Santos, de son côté, tentera de gâcher la fête de Blanchfield pour gagner un autre combat de championnat. La Brésilienne entame son deuxième combat consécutif à Singapour et a les yeux rivés sur la victoire.

Où regarder l’UFC Fight Night en Inde ?

L’UFC Fight Night à Singapour sera diffusée en direct sur Sony Sports Network en Inde.

Quelle chaîne de télévision diffusera l’UFC Fight Night en Inde ?

L’UFC Fight Night sera retransmis en direct par Sony Sports Network en Inde, les matchs étant diffusés sur les chaînes SD et HD de Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 (hindi) et Sony Sports Ten 4 (tamoul et télougou).

Où puis-je regarder l’UFC Fight Night en ligne en Inde ?

L’UFC Fight Night peut être diffusé en direct sur www.sonyliv.com en Inde.