Max Holloway interroge Ilia Topuria qui défile avec les titres UFC et « BMF », Topuria répond

Max Holloway était le champion du « BMF ». Ilia Topuria l’a assommé. Donc Topuria est le champion BMF maintenant, n’est-ce pas ?

Apparemment, ce n’est pas si simple, car l’incroyable KO de Topuria contre Holloway lors de l’événement principal de l’UFC 308 n’a fait qu’assurer le championnat poids plume de Topuria. Holloway a remporté le titre BMF avec un KO au cinquième tour de Justin Gaethje en avril dernier, mais le PDG de l’UFC, Dana White, n’a jamais déclaré que le titre de Holloway était en jeu samedi. White a déclaré plus tard aux journalistes que Holloway était toujours le BMF même après la défaite.

Rien de tout cela n’a empêché Topuria de parader avec deux titres après avoir battu Holloway, ce à propos duquel « Blessed » a été interrogé lors de la conférence de presse d’après-combat de la soirée.

« Pourriez-vous imaginer [lightweight champion] Islam [Makhachev] se promener avec deux ceintures après avoir été KO [featherweight champion Alexander Volkanovski]? » dit Holloway. « Laissez cela pénétrer. La ceinture était dans une catégorie de poids différente pour une raison différente. Je pense que ce sont les fans qui font que cela se réalise, si l’UFC voulait vraiment que cela se produise, ils l’auraient mis en place, mais Dana a dit ce qu’il a dit, donc c’est lui le patron.

On a également demandé à Topuria pourquoi il valsait avec le titre BMF en plus de son titre UFC et il s’est demandé pourquoi il n’était pas à gagner en premier lieu.

« Je n’ai jamais compris pourquoi ils n’ont pas mis la ceinture BMF en jeu », a déclaré Topuria. « Cela doit être en jeu dès le premier jour, mais ils ne veulent pas que cela soit officiel, je vais le rendre officiel par moi-même. »

« Ça va être un peu bizarre pour eux de le promouvoir en tant que BMF, mais c’est comme ça, pas de problème », a-t-il ajouté. «Je vais le garder chez moi. … Maintenant, je suis le nouveau champion du monde le plus méchant.

Avant de combattre Holloway, Topuria a suggéré qu’il pourrait se battre pour des titres dans plusieurs divisions, en ciblant les combats avec le champion des poids welters Belal Muhammad et le champion des poids légers Islam Makhachev.

On a demandé à Holloway s’il pensait que Topuria pourrait ensuite devenir islamique, mais il voit toujours des options à 145 livres pour Topuria.

« Je ne sais pas », a déclaré Holloway. « J’ai vu Dana White en parler, Dana White a dit qu’Ilia avait beaucoup de prétendants ici, donc nous voyons ce qui se passe. Certaines situations surviennent pour certains combattants en raison de certaines charges de travail qu’ils doivent assumer, donc en fin de compte, s’il y parvient, c’est cool, mais probablement pas. Il a Volk et Diego [Lopes] J’enfonce la porte maintenant, donc je pense qu’ils pourraient le garder là-bas.

« Il est difficile d’aller à l’encontre de l’Islam », a déclaré Holloway lorsqu’on lui a demandé d’évaluer l’affrontement potentiel. « Son style de combat est difficile. Il aime la lutte, il aime frapper maintenant, il tombe amoureux de ses frappes, donc c’est difficile de gagner contre l’Islam.