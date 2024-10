Max Holloway brise la première défaite par élimination directe et envisage un mouvement léger permanent

Max Holloway aurait pu livrer son dernier combat à 145 livres.

L’ancien champion poids plume a eu une chance de regagner ce titre samedi lors de l’événement principal de l’UFC 308, mais il a plutôt subi la première défaite par élimination directe de sa riche carrière en étant battu au troisième tour par Ilia Topuria.

Seuls deux poids plume ont remporté des victoires contre Holloway au cours de la dernière décennie, Topuria et Alexander Volkanovski, et Volkanovski n’a pas pu terminer Holloway malgré les deux combats pendant 75 minutes sur trois combats pour le titre. « Blessed » a donné son avis sur cette finale surprenante lors de la conférence de presse d’après-combat de la soirée.

« Je me sentais bien », a déclaré Holloway. «Je trouvais mon rythme. Je l’ai vu sur les tableaux d’affichage après, j’ai été un peu surpris, je pensais en avoir au moins un. Au premier tour, je sais qu’il m’a éliminé et à la fin, il a réussi ce retrait, donc c’est comme ça, je me sentais bien. Montrant mes mains, j’atterrissais, j’étais rapide, je pense que je l’ai surpris là-dedans. Comme je l’ai dit, j’allais bien jusqu’à ce que je ne le fasse plus.

« Les deux premiers tours, il a décroché quelques crochets du gauche », a ajouté Holloway. « Il m’a fait tomber, il ne se sentait pas trop fort, et vous savez, un jeu de pouces. Jeu de pouces. Il a atterri sur quelque chose que je me suis retrouvé à regarder depuis le sol.

Une chose que Holloway ne ferait pas, c’est attribuer la perte à une réduction au poids plume après avoir concouru à 155 livres lors de son combat le plus récent. Holloway s’est battu en poids léger lors de son dernier combat à l’UFC 300 en avril dernier, lorsqu’il a remporté le titre « BMF » de manière marquante après avoir couronné une performance dominante contre Justin Gaethje avec un KO à la dernière seconde.

Même si la réduction de poids de 145 livres reste gérable, Holloway pense qu’un retour au poids léger pourrait avoir du sens à l’avenir.

« J’ai eu le meilleur montage de 1945 ici, mais qu’y a-t-il d’autre à faire ? » dit Holloway. «J’ai eu plusieurs fois pour récupérer [the featherweight title]de nouveaux gars arrivent, ce serait amusant, mais je pense que ’55 a l’air plus amusant en combattant juste plus de calibre, tout le monde là-bas et les noms là-bas, ça aurait l’air vraiment excitant de mettre mon nom dans le mix.

Holloway n’a pas dit contre qui il aimerait se battre en poids léger (lorsqu’un troisième combat avec Dustin Poirier a été suggéré, Holloway a plaisanté en disant qu’il aimerait en récupérer un mais qu’il n’a pas eu beaucoup de chance contre des adversaires qui l’ont déjà battu. deux fois), mais il existe de nombreux affrontements favorables aux fans qui ont du sens pour le vétéran de 32 ans.

Quel que soit le poids auquel Holloway se présentera ensuite, il ne s’attend pas à se battre à nouveau avant la mi-2025.

« Nous allons nous asseoir avec l’équipe, nous détendre, il n’est pas nécessaire de revenir en courant pour le moment », a déclaré Holloway. « J’essaierai probablement de revenir l’été, grosse carte de juillet à Vegas, fais quelque chose, vois ce qui se passe. [The 155-pound division] ça a l’air vraiment bien en ce moment.