Max Hodak, cofondateur de Neuralink, quitte la société d’implants cérébraux d’Elon Musk

Le président de Neuralink, Max Hodak, a annoncé samedi, via Twitter, qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise de technologie de la santé qu’il a cofondée avec Elon Musk, et ce depuis quelques semaines. Il n’a pas révélé les circonstances de son départ.

Neuralink, basé à Fremont, en Californie, « développe des interfaces cerveau-machine à très haut débit pour connecter les humains et les ordinateurs », selon l’auto-description de la société sur LinkedIn.

Musk – qui est également le PDG des constructeurs de voitures électriques Tesla et de l’entrepreneur de défense aérospatiale SpaceX – a déclaré, sans montrer que cela était possible, que les appareils de Neuralink pourraient permettre une « cognition surhumaine », permettre aux personnes paralysées d’utiliser des smartphones ou des membres robotiques avec leur esprits un jour, et «résolvent» l’autisme et la schizophrénie.

Fondée en 2016, avec Musk investissant des dizaines de millions de sa richesse personnelle significative, Neuralink développe également une robotique chirurgicale pour implanter ses dispositifs, cousant essentiellement de minuscules fils d’environ un quart du diamètre d’un cheveu humain pour connecter les implants au cerveau.

Les sceptiques abondent.