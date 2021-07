Max George s’est aligné pour le rôle de Coronation Street sept ans après que l’ex-fiancée Michelle Keegan a quitté le feuilleton

La star de STRICTLY, Max George, a déclaré qu’il avait eu des discussions pour rejoindre le casting de Coronation Street.

Le chanteur de The Wanted, 32 ans, qui a déjà été fiancé à la légende du savon Michelle Keegan, a déclaré qu’un rôle dans Weatherfield « a du sens ».

La star stricte Max George a expliqué qu’il avait » eu des discussions » sur le fait de rejoindre Coronation Street[/caption]

Cependant, l’artiste – qui est apparu dans Strictly Come Dancing l’année dernière – a déclaré qu’il prévoyait de se concentrer pour devenir une star du grand écran.

Max a déclaré: « Ce n’est pas quelque chose qui m’a jamais intéressé. »

Il a dit au Star: « Il y a eu pas mal de feuilletons avec lesquels mon agent et moi avons eu des conversations, mais nous ne les avons jamais vus jusqu’au bout parce que je veux juste me concentrer sur les films pour le moment.

« Coronation Street n’est qu’au coin de la rue et je suis un gars de Manchester, donc ça a du sens. J’ai eu des discussions à ce sujet, mais ce n’est pas quelque chose qui m’a jamais intéressé.

« Pour moi, le cinéma est ce sur quoi je veux me concentrer en premier, mais ne jamais dire jamais

avec n’importe quoi. »

Max espère devenir un succès à Hollywood et prévoit de passer trois

mois par an à travailler aux États-Unis dans le but de décrocher plus de rôles au cinéma.

La star de Wanted a ajouté que Covid a rendu difficile la recherche de travail aux États-Unis, mais a promis de revenir.

L’année dernière, Max – qui a joué Clint in Glee en 2015 – a tourné son premier film, Me, Myself and Di.

Il a joué un sauveteur aux côtés de l’ex-EastEnder Larry Lamb, du mannequin Lucy Pinder et de l’acteur Outnumbered Tyger Drew-Honey.

Max était auparavant fiancée à Michelle Keegan, 34 ans, pendant qu’elle était sur Corrie en tant que Tina McIntyre.

Il a posé la question en 2011, mais ils n’ont pas réussi à se rendre dans l’allée, se séparant un an plus tard.

Max, vu ici en 2011, avait l’habitude de sortir avec l’ancienne star de Corrie Michelle Keegan[/caption]

Parlant de Corrie, il a déclaré: « Je suis un gars de Manchester, donc cela a du sens »[/caption]

Max a déclaré que sa véritable cible reste une carrière dans les films plutôt que dans les savons[/caption]