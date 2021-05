Max George révèle qu’il a caché une bataille secrète contre la dépression dans The Wanted en se tournant vers l’alcool parce qu’il avait honte

MAX George a révélé qu’il avait caché sa bataille secrète contre la dépression dans The Wanted en se tournant vers l’alcool parce qu’il avait honte.

Le chanteur, 32 ans, a eu du mal à faire face à la culpabilité d’avoir tout ce qu’il avait toujours voulu tout en luttant contre des problèmes de santé mentale.

3 Max George sur Good Morning Britain d’aujourd’hui Crédits: Rex

Il a détaillé les effets secondaires physiques de la dépression sur son corps, notamment une mâchoire verrouillée, une maladie grave et une acné du dos.

Max admet avoir essayé de le cacher pendant qu’il était dans le groupe en buvant beaucoup avant d’être alité et forcé de faire face à ses problèmes.

L’animatrice Susanna Reid a déclaré aujourd’hui dans Good Morning Britain: « Vous l’entendez de la part de personnes qui sont sur scène devant des fans adorant chanter votre nom.

«Il y a une image de vous entrant dans une chambre d’hôtel et fermant la porte, étant seul et essayant de trouver un équilibre entre les deux.

3 L’homme de 32 ans a courageusement parlé de son expérience de la dépression Crédits: Rex

« Beaucoup de gens penseraient, attendaient un moment – une énorme renommée, l’adoration, la validation, tout cet amour, quel est le problème? »

Max – qui était dans l’émission pour marquer la semaine de sensibilisation à la santé mentale – lui a dit: «C’est ce que j’ai ressenti, c’est ce que je me demandais.

«J’ai presque senti que cela ne pouvait pas être dû au fait que je me sentais déprimé ou déprimé ou à ma santé mentale parce que je me sentais ingrat pour cela.

« Je pensais que je buvais trop. Je suis sorti et j’ai bu et j’ai essayé de l’oublier. »

Max a déménagé à Los Angeles peu de temps après la séparation de The Wanted et a décroché un rôle dans la série télévisée à succès Glee.

3 The Wanted a fait une pause indéfinie en 2014 Crédits: Getty Images – Getty

Son personnage Clint n’était censé être dans la série que pour un épisode, mais a fini par être écrit dans une saison entière.

Mais quand cela s’est terminé, c’est à ce moment que sa dépression a touché le fond.

Max a dit qu’il n’avait obtenu de l’aide que lorsque ses craintes pour sa santé mentale devenaient physiques.

La star de Strictly Come Dancing a déclaré: «Je me suis réveillé un matin et j’avais l’impression que ma mâchoire s’était enfermée.» Dès que je suis allé me ​​lever, je me suis senti malade. Je pensais que j’avais une sorte de bogue ou quelque chose comme ça.

« Cela a duré une semaine, puis un mois. Et j’ai pensé qu’il y avait quelque chose qui clochait sérieusement. »