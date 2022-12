Max George rejoint la famille de Maisie Smith pour Noël après avoir été critiquée par les fans

MAISIE Smith et son petit ami Max George avaient l’air “plus heureux” que jamais alors qu’ils passaient Noël avec sa famille.

L’ancienne star d’EastEnders, 21 ans, et la chanteuse de The Wanted, 34 ans, ont posé pour une photo de groupe dans sa maison familiale.

maisiesmithofficial/Instagram

Instagram/maxgeorge

La star stricte Maisie avait l’air à l’aise dans un pull rouge et un bas de jogging noir, tandis que Max portait un t-shirt noir classique et un jogging noir.

Arborant une paire de pyjamas festifs, les parents de Maisie rayonnaient en accueillant Max et son pitbull bien-aimé Albert.

Maisie et Max avaient l’air de bonne humeur alors qu’ils célébraient la saison des fêtes avec du temps en famille de qualité.

Ils ont été photographiés en train de s’installer pour une soirée agréable avec une table pleine de collations et un film de Noël.

Maisie a dit qu’elle “ne pouvait pas être plus heureuse” alors qu’elle célébrait le jour de fête avec son beau.

L’actrice Maisie a été occupée à se préparer pour le grand jour car elle a fait des achats de dernière minute la semaine dernière.

Mais les fans n’ont pas tardé à se moquer d’elle pour se plaindre de sa marche de neuf minutes avec de gros achats de Noël.

L’actrice a publié une vidéo TikTok expliquant qu’un chauffeur Uber l’avait déposée au mauvais endroit alors qu’elle revenait du centre-ville de Sheffield.

Elle a été forcée de trimballer ses bagages après la panne de son téléphone et n’a pas pu appeler un autre taxi.

Elle a été bombardée de “haine” dans les commentaires alors que les trolls se moquaient d’elle.

L’un d’eux a dit: “Omg à neuf minutes à pied. comment allez-vous faire face #prayformaisie.

“Le traumatisme”, a déclaré un autre.

Un commentateur a ajouté: “C’est un traumatisme typique de l’acteur – quel est le pari que la direction de la scène a dû faire pour la renflouer?”

Quelqu’un d’autre a dit: “Oh mon Dieu, c’est terrible, comment allez-vous survivre.”

Cependant, Maisie est probablement encore sur un nuage après son retour récent de vacances romantiques à Dubaï avec Max.

Maisie, qui est surtout connue pour jouer Tiffany Butcher dans EastEnders, a profité du soleil après avoir échappé au grand gel à la maison.

Elle a montré son ventre incroyablement tonique dans une chemise rose ample sur un bikini string violet.

Le couple adoré s’est lancé dans plusieurs escapades de luxe au cours des derniers mois, malgré les sourcils levés avec leur relation naissante.

Ils se sont envolés pour la Laponie, le Portugal, Majorque, la Crète et même des vacances à Chypre avec leurs familles.

Max et Maisie ont reçu leur juste part de critiques en raison de l’écart d’âge notable dans leur relation, mais semblaient être devenus de plus en plus forts malgré cela.