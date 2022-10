Max George me connaît entièrement, le bien et le mal – je l’aime, révèle Maisie Smith

MAISIE SMITH a raconté comment son parcours Celebrity SAS l’a rapprochée de son petit ami Max George, comme elle l’a révélé pour la première fois : “Je l’aime.”

L’ancienne actrice d’EastEnders, qui a conquis des millions de fans sur Strictly Come Dancing en 2020, a prouvé qu’elle avait du courage en atteignant les dernières étapes de l’émission Channel 4.

Getty

Pete Dadds / Canal 4

L'actrice, qui est allée sur Celebrity SAS, a déclaré qu'elle avait terminé le voyage brutal en se sentant mieux dans sa peau que jamais auparavant.

Et tandis que l’expérience “brutale” l’a laissée battue, meurtrie et ravagée par les coups de soleil, elle a dit qu’elle l’avait terminée en se sentant mieux dans sa peau que jamais auparavant.

Cela a tellement changé sa vie que cela lui a même donné la confiance nécessaire pour s’ouvrir au chanteur de The Wanted Max, 34 ans, sur les insécurités douloureuses qu’elle a subies dans le passé.

Maisie, 21 ans, a déclaré cette semaine : « Pour être honnête, je me pince encore d’avoir réussi à m’en sortir. Ça a été bizarre de le revoir, parce que j’avais oublié à quel point c’était brutal.

“C’est fou. Mais je suis sorti du spectacle en me sentant si fort et si confiant. Et étant plus confiant maintenant, je me suis permis de m’ouvrir et de parler à Max des sentiments que j’avais sur moi-même et de ce que je ressens sur moi-même maintenant.

«Alors maintenant, il me connaît vraiment, ce qui est vraiment sympa. Il me connaît entièrement. Il n’y a aucun sentiment que j’ai gardé à l’intérieur, ce qui est un poids sur mes épaules.

“C’est incroyable de savoir que quand quelqu’un vous aime, il sait tout de vous – le bien et le mal. C’est ce qu’est vraiment l’amour.

Maisie a-t-elle l’impression de l’aimer ? Elle a souri et a dit: “Oui, je le fais.”

Elle a poursuivi : « Max est très fier de moi. Quand il a vu le spectacle, il s’est dit : “C’est absolument brutal”. Mais il voit ma force, alors il a dit : “Je savais que tu pouvais le faire”.





Maisie – qui a joué la favorite d’EastEnders, Tiffany Butcher, pendant 13 ans jusqu’à son départ l’année dernière – a rencontré Max pour la première fois lorsqu’ils ont joué dans Strictly il y a deux ans.

Après s’être rapprochés de la tournée Strictly de cette année, en août, ils ont rendu public leur romance, partant en vacances et partageant une série de photos adorées sur les réseaux sociaux.

Et Maisie a déclaré que leur relation s’était transformée lorsqu’elle a parlé à Max de ses insécurités passées – avec lesquelles elle a lutté depuis son enfance.

Alors qu’elle racontait comment finalement laisser ces insécurités derrière elle l’avait rendue plus heureuse que jamais, il était difficile de faire correspondre la Maisie d’aujourd’hui – polie, sûre d’elle et contagieuse dans son enthousiasme – à la coquille d’une fille qu’elle a décrite quand elle a regardé en arrière.

Getty

Elle dit "Je me suis autorisée à m'ouvrir et à parler à Max des sentiments que j'avais sur moi-même et de ce que je ressens pour moi maintenant"

Pete Dadds / Canal 4

Maisie ajoute "Depuis SAS, je n'ai rien refusé"

Elle a déclaré: “J’ai toujours été très consciente du fait que les gens m’admiraient, que j’avais des fans. Je voulais être quelqu’un à admirer mais je manquais de confiance parce que je me mettais trop de pression.

«Je pense que beaucoup de temps j’ai gardé les choses pour moi. J’avais tendance à souffrir en silence, à garder les choses à l’intérieur et à ne pas en parler. Je n’ai jamais voulu être un fardeau.

“J’avais trop peur pour admettre ce que je ressentais pour les gens. J’avais aussi des insécurités corporelles. J’ai passé beaucoup de temps à couvrir mon corps et j’allais à la gym depuis l’âge de 13 ans, mais pas pour le fitness.

“Je n’ai pas aimé mon apparence, qui est assez triste, avec le recul. Quand j’allais à des soirées, je couvrais tout mon corps ou je n’y allais pas parce que je me sentais trop laide.

Maisie a déclaré que ses insécurités avaient commencé peu de temps après avoir rejoint EastEnders en 2008 à l’âge de six ans seulement. Mais lorsqu’on lui a demandé si elle blâmait les projecteurs, elle a répondu prudemment : « Je ne sais pas, parce que c’est tout ce que je sais.

« Je ne peux pas me baser là-dessus, car j’aurais pu encore avoir des problèmes de confiance paralysants si je n’avais pas eu d’emploi. Maintenant, je pense que la vie est une courbe d’apprentissage, et peut-être que je devais me sentir comme ça à l’époque pour ressentir ce que je ressens aujourd’hui.

Noir meurtri

En 2020, Maisie a fait irruption sur la piste de danse Strictly dans une débauche de paillettes et de culot.

Jumelée à Gorka Marquez, elle a atteint la finale, où elle n’a raté que de peu le trophée de la balle scintillante aux gagnants Bill Bailey et Oti Mabuse.

Mais dans les coulisses, sa confiance – douloureusement frappée par ses détracteurs – était plus faible que jamais. Elle se souvient : « J’avais beaucoup de doutes sur moi-même. J’ai passé beaucoup de temps à penser que je n’étais pas assez bon.

“Strictly était le premier spectacle que j’avais fait en tant que Maisie Smith et c’était un choc que certaines personnes ne m’aimaient tout simplement pas. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que j’étais arrogant et trop confiant, alors qu’en réalité c’était le contraire – j’arrivais en crise de nerfs, j’étais tellement nerveux tout le temps.

Strictly était le premier spectacle que j’avais fait en tant que Maisie Smith et c’était un choc que certaines personnes ne m’aimaient tout simplement pas.

“La danse était pétrifiante mais j’ai apprécié ça. Ce qui me rendait nerveux, c’était de m’inquiéter que les gens me détestent. Avec le recul, j’aurais dû être honnête sur le fait que je m’asseyais moi-même plutôt que d’afficher un visage courageux.

“Mais au fil des ans, j’ai beaucoup fait cela, et cela a soudainement commencé à me rendre de moins en moins confiant. Parfois, j’ai eu du mal à parler à cause de la peur de la façon dont je serais rencontré. Les gens me posaient des questions et c’était comme si j’oubliais simplement comment parler. Je n’ai pas trouvé les mots.

“Quand le spectacle s’est terminé, je ne savais plus qui j’étais, ce que je devais donner et ce dont j’étais capable.

je suis capable

“Mais sur le plateau de SAS, l’équipe a pu le voir. Ils me forçaient en me disant : ‘Regarde ce que tu fais tout seul’. Personne ne le fait pour vous. Vous le faites par vous-même ». Et chaque jour, je me sentais gagner en confiance.

Au cours de son passage dans l’émission punitive, Maisie a enduré une rencontre avec des gaz lacrymogènes, une marche sur corde à travers un ravin et un saut en arrière dans de l’eau glacée.

Dans le défi final de ce soir, les recrues font face à une capture simulée par les forces ennemies, y compris dix heures de torture sonore dans des positions de stress.

Elle a dit à propos de l’épreuve : “Je me souviens très bien avoir voulu pleurer parce que ça faisait tellement mal, en pensant : ‘Oh mon Dieu, ça va me briser’.

“Mais j’avais aussi quelque chose en moi qui me disait : ‘Mais, tu t’es laissé tomber tant de fois en pensant que tu n’étais pas assez bon’. C’était les petites choses, toutes ces opportunités que j’avais voulues mais auxquelles j’avais refusé parce que je pensais que je serais trop nerveux ou trop exposé, parce que je ne me faisais pas confiance pour être assez bon.

“Je me suis vraiment retenu des choses que je voulais à cause de cette peur. Mais depuis SAS, je n’ai rien refusé pour ces raisons. Cela m’a rappelé ce dont je suis capable. Après le dernier jour, quand je suis retourné à mon hôtel, je me suis regardé dans le miroir et j’avais juste l’air battu.

“J’avais une demi-tête de cheveux, mes yeux et mes jambes étaient noirs de bleus, j’étais tellement brûlé par le soleil. Et j’ai pensé, ‘Wow, c’est l’état le plus dur dans lequel je me sois jamais vu, mais je ne me suis jamais senti aussi bien’. Je me sentais si bien dans ma peau. Il n’y a pas de sensation comme ça.

« Cela m’a fait réaliser ce qui est important dans la vie. C’est ce que vous pensez de vous-même et d’aider les autres, comme nous l’avons tous fait dans la série.

“Cela m’a donné une nouvelle perspective et je suis très reconnaissant. Je ne me soucie plus vraiment si quelqu’un dit quelque chose de négatif sur moi.

« Je me connais maintenant et je suis une bonne personne. Si les gens ne voient pas cela, ils devraient apprendre à me connaître et ils pourraient le voir.

“Mais j’ai toutes les personnes dont j’ai besoin dans ma vie, que j’aime et respecte et qui m’aiment et me respectent. Donc je m’en fous. Et je suis plus heureux que je ne l’ai jamais été.

“C’est fou comme je me suis mis dans un monde différent et que j’en suis ressorti complètement différent. Cela m’a aidé à me trouver, d’une certaine manière.