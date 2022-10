Max George et Maisie Smith profitent du “temps en famille” alors qu’il joue avec ses pieds lors d’une nuit douillette à

MAX George et Maisie Smith ont été aperçus en train de passer du “temps en famille” ensemble alors qu’ils se détendaient avec une nuit confortable.

Le chanteur de Wanted est allé sur Instagram alors qu’il se blottissait contre l’ancienne actrice d’EastEnders Maisie, 21 ans, et son bouledogue Albert.

Getty

Max et Maisie ont passé du «temps en famille» ensemble pendant le week-end[/caption]

INSTAGRAM

Le couple avait l’air confortable alors qu’ils profitaient d’une nuit dans[/caption]

On pouvait voir Max, 34 ans, jouer avec les pieds de sa petite amie alors qu’ils se détendaient sur le canapé à la maison en regardant la télévision ensemble.

L’air décontracté dans un sweat à capuche gris et un bas de survêtement assorti, le chanteur s’est rapproché de son chien alors que le couple était assis côte à côte.

Il s’est ensuite tourné vers l’ancienne star de Strictly Come Dancing Maisie, qui a été vue en train de bâiller dans un survêtement vert citron, alors qu’il jouait avec ses pieds.

Max a sous-titré la vidéo publiée sur ses histoires Instagram avec un emoji au cœur rouge, ajoutant: “Family time”.

EN SAVOIR PLUS SUR MAISE SMITH C’EST PRATIQUE Une illusion d’optique déconcerte les fans alors que Max George étreint Maisie Smith avec un “bras de 6 pieds” TACTIQUE DE LA PEUR Maisie Smith sort presque du bikini alors qu’elle est choquée par son petit ami Max

Le couple donne souvent à ses fans un aperçu de leur relation – comme le mois dernier, ils ont pris des clichés tout en se blottissant les seins nus au lit.

La star de Wanted a partagé une vidéo intime du couple qui avait l’air très confortable alors qu’ils se blottissaient et s’embrassaient ensemble au lit.

La popstar – qui a montré ses biceps bombés dans le clip seins nus – a déclaré qu’ils profitaient d’une “détente” sous les couvertures.

Le couple – qui s’est réuni plus tôt cette année – n’a pas peur de faire ses valises sur le PDA, après avoir posté une série de photos adorées.

Max et Maisie posent souvent pour des clichés romantiques ensemble, s’embrassant et se câlinant, partageant les photos avec leurs fans.





La semaine dernière, la paire est sortie avec des tenues assorties – laissant les fans les comparer à Posh et Becks en un clin d’œil.

Posh et Becks étaient autrefois célèbres pour leur mode de jumelage, et en 2003, ils ont foulé le tapis rouge dans un look très similaire à celui de Maisie et Max cette semaine.

Pour les MTV Movie Awards il y a près de deux décennies, Spice Girl Victoria, aujourd’hui âgée de 48 ans, était stupéfaite dans une robe blanche de style corset avec des détails en diamant.

Le footballeur David avait l’air pimpant dans un costume blanc Dolce and Gabbana avec des revers crème – assorti à sa femme.

En août, The Sun a révélé des clichés exclusifs de la pause adorée de Maisie et Max en Crète.

Ils sont devenus officiels sur Instagram après que Max a partagé une publication romantique avant les débuts de Maisie sur Celebrity SAS: Who Dares Wins de Channel 4.

En savoir plus sur le soleil ÊTRE PRUDENT Avertissement urgent aux parents car les enfants de moins de 5 ans sont les plus à risque d’être TUÉS par des chiens L’argent, l’argent, l’argent Je suis une femme au foyer riche qui vit à Dubaï – regardez-moi dépenser 500 $ pour mes ongles

Et il semble que l’avenir soit prometteur pour le couple, Maisie étant prête à profiter des contacts musicaux de Max alors qu’il l’aide à lancer une carrière pop.

Notre source a révélé en exclusivité : “Elle n’a pas caché à Max son désir de s’essayer à la musique et Max a été très encourageant.”

Getty

La paire a récemment été comparée à Posh et Becks[/caption]