Max George appelle sa petite amie Maisie Smith “la chose la plus chaude du monde” dans un post séduisant

MAX George a le béguin pour sa petite amie Maisie Smith alors qu’il partageait un message très séduisant.

La chanteuse de Wanted, 34 ans, est la plus grande supportrice de l’actrice Maisie alors qu’elle joue dans Strictly Ballroom The Musical.

Getty

Maisie Smith quitte Strictly Ballroom The Musical[/caption]

Max a publié une critique de l’émission dans laquelle le talentueux joueur de 21 ans joue le rôle principal de Fran.

Dans ce document, l’ex-star d’EastEnders était décrite comme: “La nouveauté la plus chaude du théâtre musical.”

Les éloges élogieux se sont poursuivis: “Étonnamment bon danseur, acteur merveilleux et une voix pure qui rivalisera sans aucun doute avec de nombreuses stars établies.”

Le fier petit ami de Maisie est allé plus loin et a écrit sur la photo sur Instagram : “La chose la plus chaude du monde.”

Cela vient après que Max et sa petite amie Maisie ont suscité des spéculations selon lesquelles ils étaient fiancés.

Sur les photos partagées sur Instagram sous-titrées “Baecation”, Maisie pouvait être vue arborant un rocher étincelant à l’annulaire alors que le couple adoré posait en vacances.

Bien que le couple ait profité de trois vacances exotiques au cours des trois derniers mois, le voyage semblait avoir fait passer leur relation au niveau supérieur.

Cette décision était le signe le plus sûr à ce jour du sérieux avec lequel le couple prend leur romance – trois mois seulement après que leur relation a été rendue publique.





Cependant, des initiés ont déclaré au Sun que même si les co-stars de Strictly Come Dancing ne sont pas encore fiancées, elles ont fait passer leur relation au niveau supérieur en présentant leurs parents l’un à l’autre.

Une source a déclaré: «Maisie et Max sont absolument amoureux et voulaient que leurs familles se rencontrent correctement.

«Ils se sont envolés pour Chypre avec leurs deux familles pour passer du bon temps ensemble.

“L’emploi du temps de Maisie est très chargé à cause de la tournée Strictly, ils ont donc pensé que prendre des vacances en grand groupe serait une chance pour eux de bien se connaître, plutôt que de passer quelques heures au Royaume-Uni.

“Max est éperdument amoureux de Maisie et voulait que sa famille comprenne pourquoi elle était la femme parfaite pour lui.

“C’est un signe du sérieux qu’ils prennent tous les deux.

“Ce n’est pas une romance éclair pour Maisie et Max et tout le monde semble bien s’entendre, c’est tout ce qu’ils auraient pu espérer.”

Le couple a rendu public leur histoire d’amour pour la première fois en août, mais elle a été entachée par des affirmations selon lesquelles Max avait triché.

Pals a raconté au Sun comment l’ex de Max, Stacey Giggs, était convaincue qu’il y avait un croisement avec la fin de sa relation avec Max et le début de la sienne avec Maisie.