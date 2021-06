IL a eu des femmes qui lui ont crié dessus dans la rue, ont été coincées dans un pub et ont même eu sa mère indignée à cause de son histoire choquante dans Coronation Street.

Mais l’acteur Max Evans s’en fiche car il a enfin décroché le travail de ses rêves.

Le public n’hésite pas à lui faire savoir ce qu’il pense de son personnage[/caption]

Après avoir auditionné pour différents personnages, l’adolescent a été choisi pour incarner le meurtrier fanfaron Corey Brent, impliqué dans un scénario de crime haineux – et sans surprise, le public n’hésite pas à lui faire savoir ce qu’il pense de son personnage.

Dans une interview exclusive, Max a déclaré au Sun dimanche : « Une femme m’a crié dessus dans la rue : ‘J’espère que vous ne l’avez pas assassiné’.

« Dans les pubs, les gens agitent le doigt ou s’apprêtent à m’insulter. Puis ils se rendent compte : ‘Non, c’est un acteur, c’est juste un gars ordinaire’ et ils se retiennent.

« Quand je regarde avec ma mère, vous pouvez dire qu’elle est fière, mais c’est drôle parce qu’elle déteste Corey.

« Elle dira : ‘Oh, c’est un mauvais ‘un !’ ou, ‘Il est affreux’. «

La star des pavés de 19 ans a grandi avec sa mère enseignante Debbie, 50 ans, et deux frères après la mort de son père Dave à 41 ans d’un cancer de l’œsophage alors que Max n’avait que sept ans.

D’être crié dessus dans la rue et même sa mère Debbie, 50 ans, détestant son personnage, Max s’en moque parce qu’il a décroché le travail de ses rêves[/caption]

Il dit : « Je pense que mon père serait content que je sois heureux. Mais avec son décès à un jeune âge, j’étais un enfant assez confus. Je n’étais pas le plus brillant et je n’ai jamais vraiment trouvé mon créneau.

« J’aime ma mère en morceaux. Elle a fait un travail phénoménal en m’aidant.

La perte de mon père a peut-être influencé mon comportement à mon insu.

« La perte de mon père a peut-être influencé mon comportement sans que je le sache. J’essaie toujours de comprendre qui je suis et le garçon que j’étais.

Max, qui est célibataire et a grandi à Cheadle Hulme, Gtr Manchester, admet qu’il a trouvé une thérapie dans le drame.

Il a déclaré: «J’étais un garçon turbulent et j’ai trouvé l’éducation difficile. Mais certains professeurs sont vraiment restés à mes côtés et je leur dois beaucoup, notamment le département d’art dramatique.

« Ils ont monté des productions à grande échelle. J’étais dans ceux-là et cela m’a vraiment permis de terminer l’école.

La star des pavés de 19 ans dit « ils se rendent compte » non, c’est un acteur, c’est juste un gars ordinaire « et ils se retiennent »[/caption]

Max, qui a grandi à Gtr Manchester, a trouvé une thérapie dans le drame après avoir perdu papa Dave d’un cancer alors qu’il n’avait que sept ans[/caption]

Max est apparu pour la première fois sur Corrie en tant que figurant à l’âge de 11 ans.

Il dit : « Ces jours-là m’ont donné un avant-goût de la vie dans laquelle je voulais finalement m’engager.

«Je me souviens être allé dans un minibus avec tous les autres figurants dans un théâtre. Roy avait emmené Hayley là-bas comme un régal. J’avais un gros doigt en mousse et je courais dans le théâtre en l’agitant.

Je suis passé de trafiquant de drogue à meurtrier.

Max Evans

«Je suis également apparu dans quelques autres scènes, frappant un ballon contre un mur de l’école dans une scène avec Bethany et une autre avec David Platt. Je n’en ai encore parlé à aucun d’entre eux. Cela pourrait être assez drôle de leur dire.

Max a également joué dans une production théâtrale de Billy Elliot au Plaza Theatre de Stockport, est apparu dans la série CBBC Creeped Out et était un trafiquant de drogue dans le thriller ITV The Bay.

Il a plaisanté : « Je suis passé du rôle d’un trafiquant de drogue à celui d’un meurtrier. Je pense que quelqu’un essaie de sous-entendre quelque chose.

Corey est surveillé par Abi, la mère en deuil de Seb[/caption]

Max est apparu pour la première fois dans le feuilleton en tant que figurant à l’âge de 11 ans[/caption]

Et après avoir auditionné pour incarner Seb Franklin – que le personnage de Max vient de tuer – ainsi qu’un autre trafiquant de drogue, il a finalement décroché le rôle de Corey en 2019.

Les téléspectateurs ont vu Corey persuader sa petite amie Asha Alahan (Tanisha Gorey) de se déshabiller lors d’un chat vidéo, qui a été partagé sur les réseaux sociaux.

Plus récemment, il a rabaissé Asha et s’est moqué de son amie Nina Lucas (Mollie Gallagher) pour son apparence.

Ensuite, il a été impliqué dans l’attaque d’un gang contre Nina et son petit ami Seb (Harry Visinoni) qui sont décédés des suites de ses blessures.

Au soulagement de la mère de Seb, Abi (Sally Carman) et de l’oncle de Nina, Roy Cropper (David Neilson), Corey a été accusé de meurtre et de GBH.

Mais tous deux sont horrifiés lorsqu’il est libéré sous caution, grâce à son riche père Stefan qui a engagé les meilleurs avocats.

Max a plaisanté: «Je suis passé de trafiquant de drogue à meurtrier. Je pense que quelqu’un essaie de sous-entendre quelque chose’[/caption]

Récemment, les téléspectateurs ont vu Corey persuader sa petite amie Asha Alahan de se déshabiller lors d’un chat vidéo[/caption]





La semaine prochaine, les téléspectateurs verront le footballeur en herbe du comté de Weatherfield, Corey, éliminé par le joueur vedette Tommy Orpington pour célébrer le jeune homme remportant le prix du meilleur nouveau talent.

Mais Max révèle que jouer un footballeur a étendu ses talents d’acteur. Il avoue : « Dans l’équipe B à l’école primaire, je n’ai marqué qu’un seul but – accidentellement, avec mon ventre.

Heureusement, il est bien meilleur en tant qu’acteur.