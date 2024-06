Max Eberl sait à quel point João Palhinha aiderait l’équipe du Bayern Munich

João Palhinha était sur le point de devenir un joueur du Bayern Munich dans les dernières heures du match de l’été dernier. mercato, mais le transfert de Fulham en Premier League a échoué même après que le milieu de terrain ait pris des photos avec un maillot du Bayern à la Sabener Straße. Il a fait preuve d’une certaine frustration lorsqu’il a été filmé en train de traverser l’aéroport de Munich après l’échec du transfert à la onzième heure, mais il avait depuis signé une prolongation de contrat peu de temps après le début de la saison 2023/24 de Fulham.

Il y a néanmoins de l’espoir pour le Bayern. Plusieurs rapports à travers l’Europe suggèrent que Maître d’orchestre pourrait encore être en mesure de faire un pas pour l’international portugais lors du mercato de cet été. Le membre du conseil d’administration du sport Max Eberl et le directeur sportif Christoph Freund ont déjà tenu à dire que cela pourrait être une fenêtre estivale chargée pour le Bayern, car ils travaillent maintenant avec Vincent Kompany pour constituer une équipe qui correspond aux visions du Belge pour la campagne à venir. le noyau des joueurs revient du service international.

Il existe une longue liste de joueurs que le Bayern surveille actuellement, mais ce serait un énorme coup de pouce s’ils parvenaient à conclure un accord avec Palhinha, car le milieu de terrain central est une position que le club tente d’aborder. Ils ont eu la chance de bénéficier de la montée en puissance du jeune Aleksander Pavlović, mais même lui n’a pas pu rester sans blessure pendant toute la saison dernière.

S’exprimant à ce sujet, Eberl a déclaré que l’obtention de Palhinha l’été dernier aurait comblé un grand vide pour le Bayern, bien qu’il n’ait pas choisi de commenter le statut du joueur et l’intérêt du Bayern pour lui depuis ce été. «Cela aurait été une position qui aurait aidé. Ensuite, l’équipe aurait été moins maigre et les blessures auraient été moins problématiques », a expliqué Eberl à Tz (via @iMiaSanMia).

Palhinha est actuellement évalué à 55,00 millions d’euros via Transfermarkt, il s’agirait donc simplement de savoir si le Bayern, ainsi que les autres signatures qu’ils aimeraient faire cet été, seraient prêts à dépenser des frais quelque part dans cette région. Le Bayern est sérieux dans sa poursuite de Xavi Simons du RB Leipzig, ce qui pourrait coûter plus cher que les frais de Palhinha et ils envisagent également de recruter Theo Hernandez de AC Milan si Alphonso Davies part pour Real Madrid et ne reste pas et signe une prolongation de contrat avec le Bayern.

Par exemple, le Bayern doit gérer de nombreuses pièces mobiles, mais il est clair que le conseil d’administration sait à quel point Palhinha serait un ajout précieux à l’équipe.

