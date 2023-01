Max Duggan contre Stetson Bennett : deux voyages peu orthodoxes vers l’apogée du football

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

LOS ANGELES – Sept jours se sont écoulés depuis le début de la première des demi-finales des éliminatoires de football universitaire de cette année avec une tournure merveilleuse: les grognements incomparables et inimitables du célèbre annonceur de l’UFC Bruce Buffer. Il a enflammé la foule avec sa théâtralité habituelle depuis une zone des buts au State Farm Stadium à Glendale, en Arizona.

« C’est Bruce Buffer ! » a déclaré l’ancien ailier serré du Michigan Jake Butt, maintenant analyste pour Big Ten Network, alors que ses yeux s’écarquillaient d’un perchoir surélevé dans la tribune de presse. Des milliers de fans ont hurlé de joie.

Une fois le match commencé, Texas Christian a galopé loin du Michigan pour prolonger sa saison de Cendrillon en gagnant un tir contre Georgia, le champion national en titre, et ce faisant, les Horned Frogs ont jeté les bases d’un affrontement inhabituel entre deux programmes prospérant derrière leurs haillons. aux quarts-arrière riches. Il est fascinant d’imaginer comment Buffer introduirait les deux appelants :

Présentant d’abord, combattant du coin violet et blanc : Un guerrier détenant un record de 13 victoires, une défaite. Il a perdu une compétition de quart-arrière au camp d’automne et s’est battu lors de deux interventions chirurgicales pour corriger une maladie cardiaque connue sous le nom de syndrome de Wolff-Parkinson-White. Les fans l’ont renié avant d’apprendre à l’aimer. Il mesure 6 pieds 2 pouces et pèse 210 livres. Combattre de Fort Worth, Texas, en passant par Council Bluffs, Iowa … présentant … le finaliste du trophée Heisman et lauréat du prix Davey O’Brien … Max Duuugggaaannn!

Et maintenant, présentant le champion, combattant du coin rouge et noir : Un homme adulte détenant un record de 14 victoires, aucune défaite. Il a marché en Géorgie pendant une saison avant de partir pour fréquenter le collège junior. Il est retourné chez les Bulldogs en tant qu’athlète boursier et les a menés à un titre la saison dernière. Il mesure 5 pieds 11 pouces et pèse 190 livres. Combattant d’Athènes, en Géorgie, en passant par Blackshear, en Géorgie, et Ellisville, dans le Mississippi … présentant … le champion national en titre, en titre et incontesté … Stetson “Le jeune de 25 ans” Bennnnnettttt!

Pas tout à fait les CV auxquels la plupart des gens s’attendent sur la plus grande scène du sport.

Mais en mettant de côté le plaisir et les blagues, les chemins peu orthodoxes empruntés à la fois par Duggan et Bennett se sont opposés à une industrie du recrutement obsédée par le classement des joueurs, la puissance des étoiles et les tournois à sept contre sept qui se sont transformés en cousins ​​Instagram de la NFL scouting combine, affectueusement connu sous le nom de Jeux olympiques de sous-vêtements. Leurs ascensions de livres de contes après coup et également à l’échelon supérieur du football universitaire renforcent la quantité de conjectures impliquées dans l’extrapolation des quarts de lycée au niveau suivant. Et leur combinaison d’engagement inébranlable et de confiance en soi tenace face aux critiques incessantes souligne à quel point le côté mental du quart-arrière est vraiment crucial – en particulier à l’ère des médias sociaux.

“Je pense que tout est entre les oreilles, à quel point ils gèrent la pression”, a déclaré l’ailier serré du TCU Jared Wiley, un ancien quart-arrière du lycée. “Est-ce que le gars est un gagnant? Est-ce difficile de le battre parce qu’il est juste ce genre de compétiteur? Je pense qu’avec les quarts-arrière, il s’agit tellement de votre équilibre et de ce qu’il y a entre les oreilles plutôt que de simples problèmes mécaniques.”

Alors, comment sont-ils arrivés ici ?

Max Duggan de TCU remporte le prix Davey O’Brien

Duggan était un espoir quatre étoiles du cœur du pays des Big Ten qui a passé trois saisons en tant que partant de TCU avant que l’entraîneur-chef de première année Sonny Dykes ne le place au banc en faveur du remplaçant Chandler Morris. Il a écarté la possibilité d’être transféré dans une autre école pour terminer ses études à TCU, et ses coéquipiers disent qu’il n’y avait aucune différence perceptible dans son comportement avant et après le déplacement du tableau de profondeur. Lorsque Morris s’est blessé lors de l’ouverture de la saison, Duggan a récupéré le poste de titulaire et a rapidement lancé pour 3 546 verges et a totalisé 40 touchés au total en route vers le match pour le titre national au SoFi Stadium lundi soir. Maintenant, Dykes dit que Duggan devrait être rappelé dans le panthéon du football TCU aux côtés de l’ancien quart-arrière Andy Dalton, dont l’équipe de 2010 est restée invaincue et a battu le Wisconsin au Rose Bowl.

Bennett, quant à lui, était une recrue deux étoiles qui a grandi à quatre heures au sud-est d’Athènes. Il a été classé n ° 2 569 au classement général par le 247Sports Composite et a détenu des offres de bourses d’études de Columbia, Georgia Southern, Mercer et Middle Tennessee State, les écartant pour continuer en Géorgie. Une saison de première année est venue et s’est déroulée sans une seule apparition de Bennett, qui était l’un des quatre Bulldogs à être nommé joueur offensif de l’équipe scoute de l’année, et qui a anticipé une décision humiliante: rester à Georgia et essayer de grimper le tableau de profondeur sans beaucoup de temps de jeu, ou transférez-vous ailleurs pour obtenir plus de représentants sur le terrain. Il a choisi ce dernier et, en 2018, a mené le Jones College à un record de 10-2 tout en lançant pour 1 840 verges et 16 touchés pour obtenir une note de trois étoiles en tant que prospect n ° 166 du collège junior.

Stetson Bennett tire sur 64 verges pour un touché

“Sa mère et lui sont venus dans mon bureau et ont dit qu’il partait pour aller au collège”, a déclaré l’entraîneur-chef Kirby Smart, “et qu’il voulait jouer, et qu’il sentait qu’il était assez bon pour jouer, et il voulait aller jouer Et il savait qu’il n’y avait aucune garantie qu’il jouerait chez nous la saison prochaine, mais il savait qu’il pourrait jouer (quelque part) s’il allait au Mississippi (et obtenait de l’expérience).

“Ils étaient assis là-dedans en toute confiance, et je ne doutais pas de lui. Je ne savais tout simplement pas si c’était en Géorgie (où il aurait une opportunité). Et cette conviction qu’ils avaient quand ils étaient assis dans mon bureau aurait dû dit: ‘Il y a quelque chose de spécial à propos de ce gars.'”

Au LA Convention Center, où le CFP a organisé sa journée des médias, une multitude de quarts-arrière et d’entraîneurs ont offert diverses explications sur la façon dont des joueurs comme Duggan et Bennett – chacun d’entre eux étant désormais le moteur du succès de son équipe ; chacun d’entre eux a été invité à New York le mois dernier en tant que finaliste du trophée Heisman – peut être négligé sur la piste de recrutement, puis à nouveau dans ses propres programmes après son arrivée sur le campus.

Certains ont souligné les différences philosophiques entre les entraîneurs connus pour avoir suffisamment de patience pour développer des quarts-arrière sur plusieurs saisons et d’autres qui s’appuient principalement sur des perspectives qu’ils croient être des options plug-and-play en tant que sous-classes. Certains ont mentionné un fossé plus large dans le calibre de l’enseignement d’une équipe de lycée à l’autre, un écart encore compliqué par les quarts dont les familles peuvent se permettre un enseignement privé supplémentaire. D’autres ont noté les problèmes posés par COVID-19, lorsque certains États ont annulé le football au lycée alors que d’autres ne l’ont pas fait, ce qui à son tour a produit des quarts-arrière avec des quantités d’expérience très différentes malgré des classements de classe identiques.

Mais la raison la plus souvent citée par les Bulldogs et les Horned Frogs était à quel point il est difficile de prévoir le genre de volonté inexorable que leurs quarterbacks actuels ont à la pelle, cette étrange capacité à “augmenter la température d’une pièce” simplement en y étant, comme Dykes a expliqué lorsqu’on lui a demandé ce qui rend Duggan si spécial.

C’est le moxie Bennett canalisé pour compléter 12 des 14 passes pour 207 verges et deux touchés pour effacer un déficit en seconde période contre Ohio State. C’est l’effort pulmonaire que Duggan a convoqué lors d’une victoire en fusillade contre le Michigan lorsqu’il a marqué quatre des cinq touchés offensifs de son équipe une semaine après s’être ensanglanté lors d’une défaite serrée dans le match pour le titre des Big 12.

“Si vous avez ça”, a déclaré le coordinateur offensif du TCU, Garrett Riley, “ça va aller loin dans le football universitaire. Tout le monde va bien; chaque chambre de quart-arrière va être compétitive, je me fiche de l’école dans laquelle vous allez. Donc, si vous avez quelqu’un qui est fort mentalement, fort mentalement et qui comprend ces choses, cela apporte beaucoup de valeur dans la partie recrutement.”

Le défi, bien sûr, est de le trouver.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter @Michael_Cohen13 .

