MAX CAVALERA dit qu’il « n’oserait pas » réenregistrer « Chaos AD » et « Roots » de SEPULTURA avec son frère IGOR

En 2023, Max. et Igor Cavalera revisité leurs premiers SEPULTURE les sorties, « Visions morbides » et « Dévastation bestiale »et les a réenregistrés avec une intensité à briser les os. Plus tôt cette année, ils sont entrés dans le dernier chapitre de leur première trilogie en sortant une version réenregistrée de SEPULTUREc’est « Schizophrénie ». Interrogé par Overdrive.frc’est Oran O’Beirne si l’un des autres SEPULTURE les albums bénéficieront également du traitement de réenregistrement, Max. dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Les fans nous l’ont demandé, et il y a les deux côtés du débat. Certaines personnes disent que nous devrait fais les autres, mais je pense que ça va. Je pense que ces trois-là sont ceux qui en avaient vraiment besoin, car ils ont été réalisés au Brésil. Une fois [producer] Scott Burns je me suis impliqué — je n’ai pas de problème avec le « Sous les restes » son. Je pense que ça sonne bien. Il a ça Scott Burns un son qui est un cachet du son death metal de l’époque. Et je n’oserais pas toucher « Chaos après J.-C. » et ‘Racines’« .

Max. a ajouté : « Nous connaissons en quelque sorte nos barrières et nos limites, ce qui est une bonne chose. Certains groupes ne le savent pas, d’autres non ; ils continuent simplement. Je pense que nous allons jouer en live, cependant. Je j’adorerais voir un « Chaos après J.-C. » tournée [with Max and Igor‘s CAVALERA project]… C’est totalement sur la table. C’est sur la table. »

SEPULTURE s’est effondré en 1996 avec la sortie de Max. après le reste du quatuor brésilien séparé avec la femme du chanteur/guitariste Gloria en tant que leur manager. Max.le frère de, batteur Igor resté avec le groupe pendant encore dix ans avant de partir SEPULTURE et faire équipe avec Max. dans CONSPIRATION DE CAVALERA.

Pour les nouvelles versions de « Visions morbides », « Dévastation bestiale » et « Schizophrénie »le Cavalera frères enrôlés Pierre Travis (DESTRUCTEUR DE COCHONS) aux guitares solo. La gamme complète comprendrait plus Cavalera anciens élèves, comme Igor Amadeus Cavalera (ALLEZ DE L’AVANCE ET MOUREZ, MAGIE DE GUÉRISON) a une fois de plus apporté ses talents de basse au bercail.

CAVALERAla version de « Schizophrénie » a été enregistré du 15 avril 2023 au 5 juin 2023 à Salle Focusrite à Mesa en Arizona. Le mixage et le mastering ont été assurés par Arthur Rizk (SOULFLY, ALLEZ DE L’AVANCE ET MOUREZ, TOURNIQUET). L’original « Schizophrénie » la pochette a été restaurée à l’aquarelle peinte à la main par Eliran Kantor.

Bien que SEPULTURE a maintenu une base de fans inconditionnels dans toutes les régions du monde tout au long des près de quatre décennies d’histoire du groupe, Max.-albums de l’ère « Racines » et « Chaos AD » étaient de loin SEPULTUREC’est le plus grand succès commercial, ayant tous deux été certifiés disque d’or aux États-Unis pour des ventes de plus de cinq cent mille exemplaires.

En décembre 2023, SEPULTURE a annoncé qu’il célébrerait son 40ème anniversaire cette année en se lançant dans une « tournée d’adieu » qui couvrira le monde entier.

SEPULTURELa formation actuelle comprend le guitariste Andreas Kisserchanteur Derrick Vertbassiste Paulo Xisto Pinto Jr. et batteur en tournée Greyson Nekrutmanqui a officiellement remplacé SEPULTUREle batteur de longue date Eloy Casagrande en février.