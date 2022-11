Max Casella, co-vedette de “Tulsa King” de Sylvester Stallone, dit qu’il n’a atteint la puberté qu’à la fin de la vingtaine: “Horror show”

Max Casella parle de ses années prépubères.

L’acteur, aujourd’hui âgé de 55 ans, a révélé de manière choquante qu’il n’avait atteint la puberté qu’à l’âge de 27 ans.

Lors d’une interview avec Page Six, il a expliqué qu’il souffrait de nanisme hypophysaire – un déficit en hormone de croissance caractérisé par une taille inhabituellement courte – selon le média.

“On m’a donné de la testostérone”, a-t-il déclaré. “J’étais sous hormones de croissance; je suis toujours sur ces choses. Mon corps n’a pas traversé le changement tout seul.”

“J’ai une glande pituitaire défectueuse depuis la naissance et j’ai dû relancer ma puberté en me pompant plein de testostérone et d’hormones de croissance pour me faire grandir parce que ça ne se produisait pas. J’avais 25 ans et je ne m’étais même pas rasé.”

La star de “Boardwalk Empire” a parlé franchement de son parcours de croissance lors d’une première de “Tulsa King”, alors qu’il co-vedette aux côtés de Sylvester Stallone.

“Tulsa King” raconte l’histoire de Dwight Manfredi (Stallone) alors qu’il reconstruit sa vie après avoir été exilé de sa famille par un patron du crime après un séjour de 25 ans en prison. Manfredi est obligé de créer sa propre famille à Tulsa, Oklahoma, avec un groupe de personnages improbables.

Malgré la puberté retardée de Casella lui permettant de jouer certains rôles beaucoup plus jeunes que son âge réel, il a noté que c’était une expérience terrible.

“C’était un spectacle d’horreur”, a-t-il fait remarquer. “Je ne pouvais pas en parler. Personne ne l’a compris. C’est comme si la communauté trans parle aujourd’hui de dysmorphie corporelle et se dit : “Je suis dans le mauvais corps”, absolument mon expérience. Absolument. J’étais un homme piégé dans le corps d’un petit garçon pendant la majeure partie de mes 20 ans jusqu’à ce qu’ils me remplissent enfin de testostérone.”

Pendant ce temps, l’ancien de “Doogie Howser, MD” a ajouté qu’après avoir rencontré Stallone, il avait eu “un moment presque sh—in your pants”.

“J’avais son affiche sur mon mur quand j’avais 10 ans, et maintenant je joue avec lui ? C’est surréaliste”, a avoué la star de “The Sopranos”, selon le média.

“J’ai joué avec beaucoup de grandes stars : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp. Parfois, c’est en haut ou en bas, votre expérience avec eux, mais personne n’aime Sly, qui était un tel super-héros pour moi à 10 ans. . C’était comme mon rêve d’enfant.”