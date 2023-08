Max Bray retourne à Illinois Valley pour la dernière année, transfert à St. Bede – Shaw Local

Lorsque Max Bray était en deuxième année à Aurora Christian, son père est décédé.

Bray, dont la famille vivait à Yorkville, est revenu pour sa saison junior avec les Eagles, mais ce fut difficile. Après le premier semestre, il a décidé de retourner à ses racines dans la vallée de l’Illinois.

Le natif d’Ottawa a été transféré à St. Bede l’hiver dernier.

« Mon père est décédé ma deuxième année. J’ai terminé cette année-là, puis je suis retourné là-bas, et c’était juste difficile d’être loin de ma mère et d’être autant là-haut », a déclaré Bray. « Je voulais revenir ici avec ma famille pour pleurer avec eux et terminer ma dernière année ici. »

Bray a dit qu’il s’est senti bien accueilli par la communauté des Bruins.

« Ce que j’ai remarqué, c’est qu’ils sont tous des gens très attentionnés », a déclaré Bray. « Ils me surveillent toujours, voient comment je vais. »

Bray arrive chez les Bruins avec trois ans d’expérience universitaire en tant que quart-arrière. Il a disputé quatre matchs en première année au cours de la saison printemps 2021 et 10 matchs au cours de chacune des deux dernières saisons.

À Aurora Christian, Bray était un étudiant de première année lorsque le quart-arrière actuel de la Northern Illinois University Ethan Hampton était senior. Hampton a obtenu son diplôme en décembre et s’est inscrit à NIU en janvier, donnant à Bray la chance de jouer au printemps.

« J’aime dire que je suis un vétéran chevronné », a déclaré Bray. «Je pense que cela a fait de moi une très bonne double menace, capable de lancer et de courir. Le simple fait d’essayer de rester intelligent sur le terrain et en dehors du terrain est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire en tant que quart-arrière.

Bray a complété 138 des 236 passes pour 2 107 verges et 26 touchés à 10 interceptions en deuxième année tout en courant pour 289 verges et cinq touchés.

L’automne dernier, Bray a réussi 129 passes sur 217 pour 1 640 verges et 14 touchés à six interceptions avec 427 verges et six touchés au sol.

Bray a mené les Eagles à une fiche de 6-4 en 2021 et à une fiche de 5-5 la saison dernière.

« C’est un talent », a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. « Il a beaucoup d’expérience. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour nouer des relations avec ses coéquipiers et ses nouveaux camarades de classe. Il était ici en janvier, donc ça a aidé.

Bray, qui mesure 6 pieds 3 pouces et 205 livres, comble un vide auquel les Bruins ont été confrontés avec la remise des diplômes du partant de deux ans John Brady, qui a lancé pour 1 442 verges et 15 touchés et a couru pour 1 073 verges et 17 touchés la saison dernière en tête St. Bede à un dossier de 7-3.

« L’année dernière, c’est la première fois que nous avons un quart-arrière qui à la fois s’est précipité et a lancé sur plus de 1 000 verges et Max sera également capable de faire les deux », a déclaré Eustice. « Avoir un quart-arrière qui peut faire cela est très amusant à côtoyer et à entraîner. »

Avant le transfert de Bray, les Bruins envisageaient de commencer un deuxième quart-arrière cet automne avec Gino Ferrari ou AJ Hermes.

« Lorsque la saison s’est terminée l’année dernière, nous allions commencer cette année avec l’un de ces deux jeunes enfants en tant que quart-arrière, mais maintenant ils n’ont pas cette pression supplémentaire, et nous pouvons continuer à les développer au niveau JV. », a déclaré Eustice.

Bray a dit qu’il s’habituait à l’offensive des Bruins.

« C’est une très bonne attaque qu’ils courent ici », a déclaré Bray. « J’ai pu me familiariser avec le playbook. L’entraîneur Eustice fait quelque chose de vraiment incroyable ici avec la façon dont il gère ses jeux. Ce n’est pas comme n’importe quelle offense que j’ai vue avant. Cela donne aux gens beaucoup d’occasions de répartir le ballon, et je pense que mes compétences s’intègrent parfaitement dans cette attaque.

Au cours de l’été, Bray a consacré du temps à travailler avec ses receveurs.

« Tous les récepteurs ont travaillé, et je pense que c’est vraiment bien », a déclaré Bray. « [During preseason practices we have to] continuez simplement à vous améliorer avec notre timing et notre capture. Je les lance parfois un peu trop fort. Nous devons juste rester synchronisés et garder le rythme.

À sa dernière saison de préparation, Bray espère mener les Bruins, qui ont affiché une fiche de 15-6 au cours des deux dernières saisons, vers une longue série de séries éliminatoires.

« C’est ma dernière année, et j’aime le football et l’école », a déclaré Bray. « Je veux juste pouvoir aider à les amener à un championnat d’État. »