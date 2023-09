Max Bray mène St. Bede à la victoire contre Elmwood Park – Shaw Local

PÉROU – Le jeu de passes d’Elmwood Park a parfois mis St. Bede sur ses talons, mais les Bruins ont répondu avec plus de 500 verges offensives pour repartir avec une victoire de 49-26 dans la Chicagoland Prairie League samedi pour le retour à la maison de St. Bede.

St. Bede a tiré et a ouvert une avance de 21-0 après le premier quart, mais l’attaque passagère des TIgers a réduit le déficit à 35-26 vers la fin du quatrième quart.

Cependant, les Bruins ont répondu avec un entraînement clé et un attrapé.

Les Bruins faisaient face aux quatrièmes et 17 de la ligne des 18 verges et s’ils ne se convertissaient pas, les Tigers prendraient le relais avec seulement neuf points avec plus de neuf minutes à jouer.

Mais le quart-arrière senior Max Bray a lancé une passe en fondu dans le coin de la zone des buts où Hunter Savage a réussi l’attrapage dans le coin de la zone des buts et St. Bede a repris le contrôle avec une avance de 42-26.

« C’était juste une balle parfaitement placée », a déclaré Savage. « La ligne a donné à Max (Bray) le temps de lancer et il l’a placé là où moi seul pouvais l’attraper pour le touché. »

Alex Ankiewicz de la St. Bede Academy dirige le terrain de football pour un gain important de verges contre les Tigres d’Elmwood Park le 30 septembre 2023. (Kyle Russel)

Lors de la possession suivante des Tigers, Ruby Michels et Jack Maschmann se sont combinés pour un sac, puis un mauvais snap au quatrième essai a rendu le ballon aux Bruins.

L’étudiant de première année Landon Marquez a ouvert l’entraînement suivant avec un gain de 8 verges avant que Bray ne sorte en troisième et deuxième et ne coure intact pour un touché de 30 verges qui a cimenté la victoire 49-26.

« Max et Landon ont passé de très bons jours pour nous », a déclaré l’entraîneur des Bruins Jim Eustice. « Nous n’avons pas eu la ligne de départ régulière en attaque depuis la première semaine, donc pour eux, ouvrir les trous était important pour nous et pour l’offensive. »

Bray a ouvert le score du match avec un touché de 48 verges.

Après que Gino Ferrari ait intercepté une passe, l’offensive de St. Bede s’est remise au travail. Bray a couru pour un gain de 11 verges sur les troisième et septième, puis a trouvé Alex Ankiewicz pour un gain de 10 verges.

L’offensive a ensuite effectué un double revers alors que Halden Hueneburg a passé la main à Ankiewicz, qui s’est libéré pour une course de 68 verges qui a permis à Bray de réaliser un touché de 4 verges et une avance de 14-0 à St. Bede.

La défense de St. Bede a forcé Elmwood Park à lancer un botté de dégagement qui n’a parcouru que 15 mètres.

Bray a ouvert la série suivante avec une course de 18 verges avant que Marquez ne brise le milieu pour un touché de 47 verges.

« Je dois donner du crédit à la ligne offensive », a déclaré Marquez. « Il y a beaucoup de choses que je peux améliorer, comme mon blocage, mais la ligne a fait du bon travail en ouvrant des trous pour nous tous aujourd’hui. »

Puis l’attaque par la passe des Tigres a commencé à faire du bruit.

Matthew Fritz a trouvé Jairus Ponce pour 13 yards et Michael Fritz pour 15 autres.

Après que St. Bede ait presque intercepté une passe, c’était Fritz à Fritz pour un touché de 7 verges pour porter le score à 21-7.

Elmwood Park semblait arrêter St. Bede aux quatrième et quatrième points, mais Ankiewicz a réussi deux plaqués sur une passe à l’écran alors qu’il se dirigeait vers une réception de 54 verges qui a permis un touché de 5 verges de Bray pour pousser l’avance à 28-7.

Les Tigers n’ont cependant pas perdu de temps à répondre puisqu’une passe de 20 verges à Isaiah Gomez a permis une passe de touché de 65 verges à Daniel Dohoney pour porter le score à 28-13.

Lors du prochain entraînement de St. Bede, Bray a couru 10 verges sur les troisième et 10e courses et Marquez a suivi avec un gain de 12 verges.

Quelques instants plus tard, Bray a marqué depuis la ligne d’un mètre pour porter le score à 35-13 avant la pause.

À partir de la seconde période, les Tigres ont trouvé le succès au sol grâce à Johnny Baratta avec une course de 25 verges pour commencer, puis aux quatrième et septième, Matthew Fritz s’est connecté avec Dohoney sur 14 verges avant 15 autres à Garcia.

Baratta a terminé l’entraînement avec des points de 18 et 7, puis un touché de 1 mètre pour porter le score à 35-19.

Fritz a continué à répandre le ballon et a trouvé Garcia lors du prochain entraînement pour une passe de touché de 5 verges qui a porté le score à 35-26 avant que St. Bede ne marque les 14 derniers points pour améliorer à 4-2.

Landon Marquez de St. Bede devance Jacob Solis d’Elmwood Park lors du match de retour le 30 septembre 2023. (Kyle Russel)

Bray a terminé avec 178 verges et cinq touchés en 20 courses tout en passant pour 102 verges et un touché. Marquez a totalisé 125 verges et un touché au sol en 12 courses.

Fritz était 22 sur 31 pour 260 verges et trois touchés.

« Nous savions qu’au cours des dernières semaines, ils accumulaient les verges par la passe », a déclaré Eustice. «Nous savions donc que nous allions avoir du pain sur la planche.»

St. Bede rentre chez lui vendredi contre Dwight/Gardner-South Wilmington dans le but de remporter une cinquième victoire pour devenir éligible aux séries éliminatoires.