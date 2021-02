EASTENDERS lancera le scénario de sortie de Max Branning la semaine prochaine alors qu’il a du mal à faire face après qu’Abi lui ait été enlevé.

Le soutien vital de la fille de Max, Abi, a été désactivé en 2018 après sa chute du toit du Queen Vic et sa mort cérébrale.

Mais avant de mourir, Abi a donné naissance à son bébé, qui s’appelle également Abi.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Max continuer à se défaire de sa rupture avec Linda et de sa querelle avec Sharon – et se demander s’il ferait mieux de quitter Walford après tout.

Alors que Max pleure sa relation avec Linda, ses pensées se tournent vers sa défunte fille Abi alors qu’il s’occupe de sa petite-fille Abi.

Jack remarque rapidement à quel point Max semble misérable, mais il est trop préoccupé par la disparition de Denise pour l’aider.

Après être tombé sur un dépliant, Max rencontre une voyante appelée Bea et tombe en panne lors de leur rencontre.

Plus tard, Rainie confronte Max à propos de ses problèmes après que Jack lui ait dit qu’il n’était pas lui-même.

Elle dit à Max qu’elle gardera Abi pour une autre nuit, le convaincant qu’il n’est pas apte à s’occuper d’elle.

Les téléspectateurs verront Max noyer ses chagrins avec une bouteille de whisky et trébucher sur la place.

Jake Wood a déjà filmé ses dernières scènes, qui seront diffusées à la mi-février.

Max dénonce Sharon pour avoir tenté de tuer Ian devant tout un pub sur EastEnders

Il a été confirmé en septembre que Max – qui est joué par Jake Wood dans le feuilleton BBC One – partirait après 15 ans à jouer son personnage.

Il a déclaré aux fans à l’époque: « J’ai adoré jouer à Max Branning qui, entre autres, a eu 4 mariages, 10 affaires, 4 enfants (2 mourant de la chute du toit du Queen Vic), a été enterré vivant, regardé DVD indésirables à Noël et peut-être le plus traumatisant de tous… partagé un bain à remous avec Ian Beale.

« Je me suis fait de très bons amis pendant la série et tout le monde me manquera. Je suis reconnaissant qu’ils aient laissé la porte ouverte à Max et je suis ravi de voir quels nouveaux horizons nous attendent. »