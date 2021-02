MAX Branning fuit Walford avec son bébé Abi la semaine prochaine à EastEnders après avoir fait chanter Phil Mitchell.

Il a été confirmé en septembre que Max – qui est joué par Jake Wood dans le feuilleton de BBC One – partirait dans le cadre d’un nouveau scénario énorme.

Et après un rejet brutal de Linda, il semble que le temps de Max sur la place soit écoulé.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Jack dire à Max qu’il ne peut pas parler à Linda des abus de Mick.

Max élabore un plan et fouille la maison de Jack, de plus en plus ravi quand il tombe sur une clé USB.

Max se dirige vers Phil qui tient la clé USB et lui présente les preuves incriminantes.

Max indique combien de temps Phil pourrait finir en prison et lui dit ce qu’il veut en échange de son silence.

Que cherche-t-il?

Plus tard, Phil refuse plus tard de faire ce que Max veut, mais il le menace à nouveau, ce qui conduit Phil à dire clairement à Sharon l’ultimatum de Max.

Plus tard, Max dit à Linda qu’il a une surprise qui pourrait l’aider et elle se rend compte avec horreur qu’il est au courant des abus de Mick.

Après avoir interrogé Max, Linda est furieuse de découvrir que Jack lui a parlé de l’abus.

Jack se dirige vers Mick pour s’excuser mais Mick sort en trombe, se dirigeant vers Max.

Mick frappe Max après avoir accusé Linda de rester avec Mick par pitié et menace de le tuer.

Grey Atkins d’EastEnders incite Whitney à garder le secret sur la mort de Tina

Plus tard, Mick dit à Linda qu’ils ne peuvent pas continuer avec Max, l’amenant à dire à Max de ne plus jamais lui parler et de quitter Walford.

Max annonce qu’il l’aime mais Linda précise que son cœur est avec Mick.

Les téléspectateurs verront alors Max prendre une décision énorme alors qu’il s’éloigne de Walford tenant le petit Abi.