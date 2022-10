Max Bowden semble abattu lors de sa première apparition depuis sa séparation de la co-star Shona McGarty

La star d’EASTENDERS, Max Bowden, avait l’air abattu après s’être séparé de sa co-star Shona McGarty quelques semaines après être devenu papa.

Le jeune homme de 27 ans, connu par des millions de personnes sous le nom de Ben Mitchell dans le feuilleton BBC One, a vécu une romance de six mois avec sa co-star.

ISO

Max Bowden avait l’air abattu alors qu’il était repéré pour la première fois depuis sa séparation de sa co-star[/caption]

ISO

L’acteur de 27 ans a fait une figure approximative alors qu’il prenait un déjeuner entre le tournage[/caption]

Il s’est séparé à l’amiable de Shona, qui joue Whitney Dean, plus tôt ce mois-ci.

Aujourd’hui, l’acteur a été repéré pour la première fois et a fait une silhouette solitaire après avoir collecté de la nourriture.

Max a été aperçu tenant ce qui semble être un grand sac de nourriture à emporter en papier alors qu’il essayait de se détendre pendant une pause du tournage.

Il a enfilé une veste Harrington boutonnée grise, un jean noir avec des bottines Chelsea marron alors que ses cheveux restaient en désordre.

EN SAVOIR PLUS SUR MAX terminer la ligne Max Bowden et Shona McGarty d’EastEnders SPLIT après une romance secrète OH BÉBÉ! La star d’EastEnders, Max Bowden, devient papa pour la première fois

L’acteur a eu un fils avec son ancienne ex-petite amie Roisin Buckle.

Une source a déclaré: “Il s’est passé beaucoup de choses dans la vie de Max et les choses devenaient trop compliquées avec l’implication de Shona.

“Max aura toujours beaucoup d’amour et de respect pour Shona mais ce n’est tout simplement pas le bon moment.

“Tout le monde essaie de rendre les choses aussi gênantes que possible sur le plateau – heureusement, ils n’ont pas beaucoup de scènes ensemble.”





Un ami proche du couple a confirmé que la séparation était à l’amiable et qu’ils restent de bons amis.

Ils ont commenté: “Max et Shona n’en ont jamais parlé publiquement”

Ajoutant: “Ils n’ont jamais eu de relation officielle et restent des amis proches qui ont décidé de ne rien poursuivre de romantique il y a plusieurs mois.“

Le mois dernier, Max est devenu papa alors que son ex Roisin Buckle a donné naissance à un petit garçon après leur séparation en avril.

Il avait posté à l’époque : « Reginald Buckle, bienvenue dans le monde fils. Né le 19 septembre 2022. Le plus grand sentiment du monde et un amour comme je n’en ai jamais ressenti. Je ne me remettrai jamais du sentiment que mon fils me regarde dans les yeux pour la première fois.

“Bravo à Roisin d’être une maman si forte pour la première fois et d’être mère comme une championne. @one_mum_and_a_baby

En savoir plus sur le soleil RETOUR À GAGNER La saveur populaire Quality Street supprimée en 2018 est de retour – mais il y a un hic HEURE DES QUESTIONS Je suis une maman de 3 enfants à 20 ans – les questions que toute personne souhaitant être une jeune maman devrait poser

« Le cœur est plein d’amour et de gratitude, et j’ai hâte d’aimer ce petit homme pour l’éternité ! .”

Ses co-stars se sont précipitées pour le féliciter, mais le commentaire de Shona était visiblement absent.

ISO

Une source affirme que leur séparation n’affectera pas la production sur EastEnders car une source a affirmé qu’ils “n’ont pas beaucoup de scènes ensemble”[/caption]

Instagram/@shonabmx

Une source proche de Max a insisté sur le fait que Shona McGarty et lui restaient amis[/caption]

ISO

Max Bowden s’est séparé de Shona McGarty après une romance de six mois[/caption]