Max Bowden et Shona McGarty d’EastEnders SPLIT après une romance secrète

Les co-stars d’EASTENDERS Max Bowden et Shona McGarty se sont séparées – six mois après avoir commencé à sortir ensemble.

L’acteur, qui joue Ben Mitchell dans le feuilleton de la BBC1, et la superbe Shona ont décidé que ça ne marcherait pas après que Max soit devenu papa pour la première fois avec son ex petite amie.

Une source a déclaré: “Il s’est passé beaucoup de choses dans la vie de Max et les choses devenaient trop compliquées avec l’implication de Shona.

“Max aura toujours beaucoup d’amour et de respect pour Shona mais ce n’est tout simplement pas le bon moment.

“Tout le monde essaie de rendre les choses aussi gênantes que possible sur le plateau – heureusement, ils n’ont pas beaucoup de scènes ensemble.”

Un ami proche du couple a ajouté: “Max et Shona n’en ont jamais parlé publiquement mais comme leur entourage le sait, ils n’ont jamais été dans une relation officielle et restent des amis proches qui ont décidé de ne rien poursuivre de romantique il y a plusieurs mois..“

Le mois dernier, l’ex de Max, Roisin Buckle, a donné naissance à un petit garçon après leur séparation en avril.

Il avait posté à l’époque : « Reginald Buckle, bienvenue dans le monde fils. Né le 19 septembre 2022. Le plus grand sentiment du monde et un amour comme je n’en ai jamais ressenti. Je ne me remettrai jamais du sentiment que mon fils me regarde dans les yeux pour la première fois.

“Bravo à Roisin d’être une maman si forte pour la première fois et d’être mère comme une championne. @one_mum_and_a_baby

« Le cœur est plein d’amour et de gratitude, et j’ai hâte d’aimer ce petit homme pour l’éternité ! .”

Ses co-stars se sont précipitées pour le féliciter, mais le commentaire de Shona était visiblement absent.

La semaine dernière, Shona, qui joue la belle-fille de Bianca, Whitney Dean, a suscité des spéculations sur le fait que c’était fini alors qu’elle célébrait son anniversaire avec ses co-stars et que Max était introuvable.

La paire a gardé un profil bas et n’a pas assisté aux récentes remises de prix, tandis que le reste de la distribution a fait la fête.





Max assiste seul aux Pride Of Britain Awards lundi soir.

Max et Shona sont devenus officiels sur Instagram en août de cette année après que The Sun ait révélé leur romance secrète et raconté comment ils étaient devenus «inséparables»

C’est venu alors qu’une amie de l’ex de Max, Roisin, a révélé qu’elle s’était sentie “humiliée et manquée de respect” lorsqu’elle a appris sa proximité avec son collègue membre de la distribution.

Roisin s’est exprimé – affirmant que Max avait manqué des scans clés pour le bébé et ne lui avait pas parlé depuis près de deux mois.

Elle a raconté à quel point elle avait été dévastée de découvrir qu’il était passé à autre chose avec Shona quelques semaines seulement après leur pause.

Shona s’est séparée du fiancé électricien Ryan Harris en janvier, affirmant que la séparation était “très amicale”.