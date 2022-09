Max Benner lance deux scores alors que Jacobs domine Crystal Lake Central – Shaw Local

ALGONQUIN – Oui, Jacobs utilisera un jeu de course pénible et écrasant en 2022.

Mais avec l’amélioration du quarterback junior Max Benner, les Eagles comptent voyager davantage dans les voies aériennes.

Benner, complétant 8 passes sur 12 pour 153 verges et deux touchés, a mené les Golden Eagles à une victoire de 35-14 contre Crystal Lake Central lors de l’action de la Fox Valley Conference à Algonquin vendredi soir.

Benner a lancé une passe de TD de 26 verges à Grant Stec et une frappe de 55 verges à Nick True.

True a capté cinq passes pour 101 verges tandis que Stec a capté trois passes pour 52 verges.

“J’ai vraiment travaillé sur mon décès cet été”, a déclaré Benner. «J’ai deux excellents receveurs en Grant et Nick et une excellente ligne offensive. Nous voulons jeter beaucoup sur les premiers essais et beaucoup sur l’action de jeu. Nous voulons garder la défense déséquilibrée.

L’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman, s’est dit impressionné par l’amélioration de Benner.

« Max a vraiment travaillé dur sur le jeu de passes cet été », a déclaré Zimmerman. “Nous avons fait beaucoup de 7 contre 7 et il s’est vraiment amélioré.”

Même avec l’attaque de dépassement améliorée, Jacobs possède toujours un jeu de course dominant.

Le senior Antonio Brown, qui a récolté plus de 300 verges en trois matchs éliminatoires la saison dernière, a mené l’attaque au sol de Jacobs avec 140 verges en 15 courses et une course de touché de 55 verges.

Les Golden Eagles (2-0, 2-0) se sont précipités pour 255 verges avec un effort de 56 verges de Joey Scrivani qui a marqué à 5 verges. Paulie Rudolph s’est précipité pour 47 et a atteint la saleté payante à partir de 1 mètre.

Jacobs menait 35-0 avant que Crystal Lake Central (0-2, 0-2) ne marque deux touchés dans les 5 dernières minutes.

TO Boddie a eu une interception pour la défense de Jacobs.

Le junior George Dimopoulos a fait son premier départ en tant que quart-arrière des Tigers à la place de Jason Penza, blessé.

Dimopoulos était 12 sur 25 pour 106 verges, dont une passe de TD de 21 verges à Griffin Buehler. et une interception.

“George a été mis dans une situation difficile et je suis tellement fier de lui”, a déclaré l’entraîneur central Dirk Stanger. « Nous n’abandonnons jamais. Notre devise est que nous ne sommes jamais sortis d’aucun match.

À la mi-temps, Jacobs a eu sa cérémonie du Temple de la renommée intronisant Jim Hinkle, le Dr Michael Kogan, Susan Kolodziej, Conrad Krutwig et Lauren Van Vlierbergen.