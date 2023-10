Rhys Darby, Taika Waititi et Ruibo Qian dans Notre drapeau signifie la mort. Photo : Nicolas Dove/Max

Le navire a désormais navigué saison deux de Notre drapeau signifie la mortet nous avons juste arrêté de sangloter assez longtemps pour vérifier nos e-mails et trouver une missive de Max avec pour objet « Que surveiller après Notre drapeau signifie la mort.»

Le HP Spectre Fold : un appareil, trois modes, tout Meh

De toute évidence, le streamer adorerait que vous restiez dans les parages après avoir regardé la série à succès, mais qu’est-ce qui pourrait éventuellement avoir les mêmes vibrations que la comédie pirate calibrée de manière unique ?romance étrangeun spectacle contrairement à pratiquement aucun autre avons-nous vu sur le petit écran ? Eh bien, voici ce que Max suggère aux abonnés.

Sous le titre « Planifiez votre prochaine aventure », Max suggère une paire de Max Originals – le riff Scooby-Doo animé pour adultes de Mindy Kaling. Velma, qui (très différent Notre drapeau signifie la mort) était inondé de critiques défavorableset la comédie noire mettant en vedette Alia Shawkat Groupe de recherche-ainsi que la série culte ABC 2007-2009 de Bryan Fuller avec Lee Pace, Pousser les marguerites.

Sous « Trésors cachés », il suggère les trois mêmes que ci-dessus mais ajoute la comédie. Awkwafina est Nora du Queens.

Ensuite, il y a un lien vers l’ensemble de la catégorie « Comédie » de Max (un large éventail qui comprend La semaine dernière ce soir avec John Oliver, Parc du Sudet Amis), suivi de « Couples we ship », englobant des sitcoms Bob Hearts Abishola et Appelle-moi Katet l’importation britannique de Michaela Coel Chewing-gum.

Ce n’est pas un pirate parmi eux, et ces suggestions semblent très organisées par des algorithmes, ce qui est à l’opposé de l’esprit derrière le merveilleux original. Notre drapeau signifie la mort. Pousser les marguerites et Chewing-gum sont géniaux, cependant. Que pensez-vous du message de Max ?Notre drapeau suggestions… et qu’est-ce que tu regardes à la place ?