Maverick’ vise 1 milliard de dollars au box-office mondial

« Top Gun : Maverick » continue de briser les barrières au box-office.

La suite Paramount et Skydance du hit « Top Gun » de 1986 a dépassé les 900 millions de dollars de ventes de billets dans le monde lundi et a pour objectif de franchir le seuil convoité du milliard de dollars au box-office.

Sans trop se mettre en travers de son chemin, les analystes du box-office s’attendent à ce que « Maverick » atteigne ce jalon en une semaine. La fonctionnalité à succès n’aura pas beaucoup de concurrence jusqu’au 8 juillet, lorsque Disney’s Marvel Studios sortira « Thor: Love and Thunder ».

Jusqu’à présent, les ventes de « Maverick » ont été réparties entre environ 475 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et environ 430 millions de dollars sur les marchés internationaux.

« Reflétant l’attrait universel du film, une répartition proche de 50/50 des revenus nationaux par rapport aux revenus internationaux est un exploit rare pour la plupart des superproductions modernes », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

Depuis ses débuts fin mai, « Maverick » a maintenu son rythme effréné au box-office national, générant de fortes ventes de billets tout au long de sa quatrième semaine en salles. Le film a débuté avec 126,7 millions de dollars de ventes, le plus gros gain au box-office du week-end d’ouverture pour tous les films de Tom Cruise et le premier film de l’acteur à récolter plus de 100 millions de dollars lors de ses débuts.

Au cours de son deuxième week-end, les ventes de billets ont diminué de 29% à 90 millions de dollars, démontrant plus de résistance que la plupart des fonctionnalités à succès, selon les données de Comscore. En règle générale, les films à gros budget voient leurs ventes chuter entre 50% et 70% de la semaine de lancement à la deuxième semaine.

Cette solide performance s’est poursuivie : elle a rapporté 52 millions de dollars lors de son troisième week-end, une baisse de 42 % par rapport au deuxième week-end, et 44 millions de dollars lors de son quatrième week-end, une baisse de 14 % par rapport au troisième.

« » Maverick « a puisé dans l’air du temps culturel d’une manière que seule une race rare de films a jamais atteinte », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com.

Robbins a noté que « Maverick » a été bien évalué et regorge d’action, et qu’il a également généré un bouche à oreille considérable, qui a ramené le public du film original ainsi que les jeunes cinéphiles.

« C’est la quintessence d’un grand film d’été », a-t-il déclaré.

Le film a constamment attiré un public de plus de 35 ans, un groupe démographique qui hésite à retourner dans les salles de cinéma depuis le plus fort de la pandémie. Les jeunes cinéphiles sont généralement à l’origine de la majeure partie des ventes de billets à succès, mais le fait d’avoir des films qui incitent les clients plus âgés à revenir sera un élément clé de la reprise post-pandémique de l’industrie.

« Des félicitations doivent être accordées à Paramount Pictures, qui a été un partenaire idéal pour Tom Cruise au fil des ans, et a attendu le moment idéal pour ouvrir le film exclusivement dans les salles et ne pas envisager une sortie en streaming comme une option en raison des défis de la pandémie », a déclaré Dergarabedian de Comscore. « » Top Gun: Maverick « est un exemple classique de la façon dont vous construisez la bête parfaite au box-office d’un milliard de dollars. »