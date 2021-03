Maverick Vinales de Monster Energy Yamaha MotoGP a dévoilé une course époustouflante pour remporter la victoire au Grand Prix de Barwa du Qatar, alors que 2021 débutait dans un style sublime dans le désert. Vinales s’est frayé un chemin à travers le peloton pour finalement battre la deuxième place Johann Zarco (Pramac Racing) d’un peu plus d’une seconde, alors que le Français et Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) battaient le Champion du Monde en titre Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) sur la course pour la ligne pour se tenir sur la tribune.

Le départ de la course était quelque chose à voir. Bagnaia, Jack Miller (Ducati Lenovo Team), Zarco et Jorge Martin (Pramac Racing) à partir de la 14e place sur la grille se sont tous propulsés à l’avant alors que le dispositif de frappe de Ducati faisait des merveilles absolues. Le lancement de Martin était insensé et le rookie a rejoint ses collègues pilotes GP21 dans le top quatre, alors que Fabio Quartararo et son coéquipier Monster Energy Yamaha MotoGP Vinales ont été submergés.

Une escapade tout à fait sensationnelle des Ducatis a vu Bagnaia mener Miller, Zarco et Martin, alors que Zarco a ensuite glissé Miller dans la ligne droite et attrapé la P2 de l’Australien. Après des débuts lents, les deux Yamahas d’usine se regroupaient et ont rapidement dépassé la recrue de haut vol Martin au 3e tour. Juste derrière, Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) partait avec Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) et le champion du monde Mir , le duo GSX-RR a dépassé The Doctor et a commencé à traquer Martin.

En haut, les cinq premiers étaient alignés à l’arrière. Quartararo et Viñales étaient attachés à l’arrière de Miller, une bonne nouvelle pour deux Yamahas, mais un désastre pour le finaliste de 2020. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) a perdu la 20e place après cinq tours, un mauvais départ pour l’Italien. À l’autre bout de la course, Pecco dictait un rythme lent alors que les modes d’économie de pneus entraient immédiatement en jeu, mais Quartararo ne plaisantait pas. El Diablo a plongé à l’intérieur de Miller au virage 15, la Ducati a explosé dans la ligne droite mais un travail sensationnel sur les freins a permis à l’homme de Yamaha de prendre et de tenir P3.

Quelques tours plus tard, Vinales a décidé de se jeter également sur Miller. Le virage 10 était le point de passage choisi par l’Espagnol alors que Miller se retrouvait en P5 – était-il en difficulté ou jouait-il le long match? En plein air, Rins titubait les leaders et se retrouva bientôt juste derrière les échappements de Miller. Vinales, quant à lui, commençait à avoir l’air impatient derrière Quartararo et ce groupe de tête, couvert par 1,4 seconde, était à plus de deux secondes de la septième place Mir.

12 tours à faire. Vinales était en P3 et a immédiatement comblé l’écart de quelques dixièmes avec Zarco. Et avec 11 tours à faire, Vinales a plongé à l’intérieur de Zarco pour la P2 et a montré une roue au leader de la course Bagnaia – l’homme de Yamaha grouillait. Juste derrière, Rins a pris le dessus sur Quartararo et alors que la course entrait dans la mi-course, Mir et Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) étaient désormais inscrits sur le dos de Quartararo. C’était une bataille fascinante.

Les atouts de Vinales et Yamaha au milieu des virages étaient clairement visibles. Comme on peut le dire avec Rins et Suzuki par rapport aux Ducatis. Le virage 10 était à nouveau le lieu de passage choisi pour Vinales et pour la première fois, le leader de la course n’était pas Pecco. Vinales, au 15e tour, a pris la P1 alors que les huit meilleurs pilotes n’étaient désormais couverts que par 2,3 secondes, avec Pol Espargaro (Repsol Honda Team) en P9 à seulement 3,5 secondes de la tête.

Vinales a traversé la ligne et détenait une demi-seconde d’avance avec six à faire. Zarco a repêché Bagnaia et a pris la P2 dans le virage 1, avec Mir dépassant Miller pour s’emparer de la 5e – les deux Suzukis, une fois de plus, montrant un rythme impressionnant de dimanche. Mais maintenant, à cinq tours de la fin, Vinales et Zarco commençaient à s’échapper. Viñales avait 0,7 seconde d’avance sur le Français, Zarco, à son tour, détenant une seconde d’avance sur Bagnaia. Derrière ce dernier, Mir devançait désormais son coéquipier Rins pour la P4. Mais Viñales vérifiait. Top Gun avait les post-brûleurs allumés, 1,6 seconde libre était maintenant le numéro 12.

La bataille pour le podium était en plein essor. Mir, au virage 6, a gentiment collé sa Suzuki à l’intérieur de la Ducati de Bagnaia. Et maintenant, la deuxième place Zarco était menacée. Avec deux à faire, c’était la course de Vinales à perdre alors que l’attention se concentrait sur la bataille pour les P2, P3 et P4. Pecco restait en contact, avec Zarco défendant bien pour garder un champion qui charge dur derrière lui.

Le dernier tour a vu Mir essayant désespérément de trouver un moyen de dépasser Zarco, mais un mouvement ne se produirait pas avant le virage 15 – l’avant-dernier virage. Un virage et une course vers la ligne étaient tout ce qui se dressait entre Mir et un podium phénoménal, mais deux Ducatis étaient sur le point de prouver à quel point ils étaient rapides en ligne droite. Alors que Vinales prenait le drapeau à damier en P1, Mir – légèrement large un virage 16 – était resté impuissant alors que Zarco et Bagnaia passaient le GSX-RR pour revendiquer P2 et P3 de manière spectaculaire. Une fin assez remarquable pour une rencontre passionnante.

Quartararo a franchi la ligne d’arrivée à trois secondes de son coéquipier en P5 alors que le Français prend le dessus sur Rins par seulement trois dixièmes. Deux secondes et demie plus loin sur la route, Aleix Espargaro a prouvé que l’Aprilia appartient désormais au bout pointu des feuilles de temps avec une fantastique conduite en P7. Aleix a battu son jeune frère Pol de seulement 0,056 seconde alors que ce dernier fait des débuts fantastiques avec Repsol Honda Team.

La course de Miller n’a jamais vraiment commencé après les deux premiers tours. Le numéro 43 a glissé en arrière dans les dernières étapes et a franchi la ligne d’arrivée dans un P9 décevant, pas ce que lui ni Ducati auraient espéré. Les honneurs de la meilleure recrue ont été remportés par la championne du monde Moto2 ™ Enea Bastianini (Esponsorama Racing). Un énorme mérite revient à l’Italien, un top 10 à vos débuts en MotoGP ™ est tout simplement spectaculaire – seulement neuf secondes séparent Bastianini de la victoire en course. C’est ce que vous appelez impressionnant.

Stefan Bradl (Repsol Honda Team) a fait un autre excellent travail en remplaçant Marc Marquez, l’Allemand a terminé P11 et a mené Rossi à la 12e place de l’autre côté de la ligne. Pas la course que le Docteur aurait recherchée de P4 sur la grille alors que lui et son coéquipier Morbidelli profitent d’une soirée très difficile – ce dernier a terminé en dehors des points en P18. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) était le meilleur pilote KTM en P13, son coéquipier Brad Binder et Martin ont récolté les points restants en P14 et P15.

Une façon tout à fait magnifique de lancer les choses en 2021. Vinales a été une force imparable dans le désert pour la deuxième fois, la meilleure victoire de sa vie en course? Il faudrait le dire. Zarco et Bagnaia s’assurent que Ducati a quelque chose à crier sur un terrain de prédilection, Mir prouvant exactement pourquoi lui et Suzuki sont des champions en titre – une course de dimanche élégante. Des histoires partout où vous regardez, comme d’habitude, en MotoGP ™. Le premier tour est maintenant dans les livres d’histoire, et le deuxième tour ici à Losail est juste autour du coin.

Top 10:

1. Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP)

2. Johann Zarco (Pramac Racing) + 1,092

3. Francesco Bagnaia (équipe Ducati Lenovo) + 1,129

4. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 1,222

5. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 3.030

6. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 3,357

7. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 5,934

8. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 5,990

9. Jack Miller (équipe Ducati Lenovo) + 7,058

10. Enea Bastianini (Esponsorama Racing) + 9,288

Toute l’action du MotoGP se poursuivra sur EUROSPORT et EUROSPORT HD avec le Grand Prix TISSOT de Doha. La course de qualification aura lieu le samedi 3 avril et la course principale le dimanche 4 avril 2021. La même chose sera diffusée en direct sur Discovery + app.