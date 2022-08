Maverick Tremor Embiggens Le plus petit camion de Ford

Que ce passe-t-il Ford soulève le Ford Maverick et lui donne de meilleures côtelettes hors route. Pourquoi est-ce important Le package Tremor s’est avéré populaire sur la série F et le Ranger. Ce devrait être un choix populaire ici aussi.

Un bon ensemble d’options en mérite un autre, et avec les F-Series Tremor et Ranger Tremor qui nous impressionnent, pourquoi ne pas compléter le triptyque du camion Tremor et l’apporter également au Maverick ? C’est exactement ce que Ford annonce : le groupe tout-terrain Tremor est maintenant disponible pour le Maverick, renforçant ses côtelettes rampantes et boueuses avec un certain nombre de suspensions, de transmission et même de mises à jour logicielles.

Cela commence par des ressorts et des amortisseurs améliorés qui soulèvent le petit camion d’un pouce complet. Les demi-arbres sont plus grands pour gérer toutes les applications de couple inattendues et un refroidisseur de transmission amélioré devrait maintenir les températures dans le vert même lorsque vous vous aventurez à l’extérieur de Moab en juillet.

Il y a également un différentiel arrière amélioré dans le système de traction intégrale, une unité de verrouillage à double embrayage pour aider à maintenir le couple là où il est nécessaire, tandis qu’une suite de nouveaux modes de conduite optimisent la puissance délivrée, peu importe ce que vous roulez. . Le système Trail Control de Ford fait également son apparition, de sorte que vous pouvez régler votre vitesse, puis laisser le camion gérer l’accélérateur et les freins pendant que vous vous souciez uniquement de la direction.

Un bon ensemble tout-terrain n’est rien sans quelques visuels personnalisés à assortir, et Ford vous couvre également. L’ensemble Tremor comprend des logos Ford noircis ainsi que des reflets orange pour les crochets de remorquage sur les roues personnalisées de 17 pouces avec des pneus tout-terrain de 235 sections de largeur.

Pas assez de flair ? Pour un autre 1 495 $, vous pouvez ajouter le groupe d’apparence Tremor, qui peint le toit et les capuchons de rétroviseurs en gris carbonisé, éclaboussant quelques graphiques supplémentaires sur le capot et le bas du corps.

Le groupe tout-terrain Maverick Tremor de 2 995 $ est disponible sur les versions XLT et Lariat, mais uniquement si vous voulez le moteur EcoBoost de 2,0 litres. Désolé, acheteurs d’hybrides, vous devrez limiter vos aspirations hors route pour l’instant.