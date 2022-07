Maverick ‘surpasse’ Titanic ‘pour devenir le film Paramount le plus rentable de l’histoire

Sur la base des recettes à couper le souffle du film à succès “Top Gun: Maverick”, les gens ont officiellement soutenu la suite pendant 35 ans. Avec la superstar Tom Cruise, il a été récemment confirmé que “Top Gun: Maverick” vient de battre un record qui était en place depuis 25 ans, appartenant au classique de 1997, “Titanic”, avec l’acteur oscarisé Leonardo Dicaprio.

Selon @Variety, Paramount Pictures vient d’annoncer une réalisation marquante, puisque “Top Gun: Maverick” a officiellement dépassé “Titanic” en tant que film national le plus rentable du studio au cours de ses 110 ans d’histoire. Lors de sa sortie initiale, “Titanic” a rapporté 600,7 millions de dollars sur le marché intérieur, un record qui a finalement été battu, mais il reste toujours la troisième plus grande sortie mondiale de tous les temps, mais “Top Gun: Maverick” pourrait également dépasser ce record en tant que Eh bien, selon les estimations des experts de l’industrie.

Le président et chef de la direction de Paramount, Brian Robbins, a parlé de cette réalisation stupéfiante. « Depuis 110 ans, Paramount Pictures produit et distribue certains des films les plus emblématiques de l’histoire d’Hollywood, dont le classique de tous les temps “Titanic”, qui fête cette année son 25e anniversaire. « Top Gun : Maverick » est un film phénoménal, et nous sommes très fiers de célébrer cette formidable réussite aux côtés de Tom Cruise, de nos cinéastes et de nos acteurs, de nos équipes de marketing et de distribution et, bien sûr, de tous les nouveaux et originaux « Top Gun » ‘ fans, sans qui cela n’aurait pas été possible.

Depuis son ouverture pendant le week-end du Memorial Day, “Top Gun: Maverick” a anéanti les records au box-office, gagnant 160,5 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, ce qui en fait le premier film de la carrière de Tom Cruise à dépasser les 100 millions de dollars au box-office en un week-end.

Après sa sortie, le film est resté dans le top cinq au box-office et est désormais le premier film de Tom Cruise à dépasser le milliard de dollars au box-office mondial.