Maverick’ est le neuvième film national le plus rentable de tous les temps

“Ce que Top Gun a fait, c’est tenir ce public semaine après semaine, ce que nous n’avons tout simplement pas vu à l’ère des superproductions”, dit-il. “Traditionnellement, les films à succès chutent entre 50% et 60% après ce premier week-end. Ce que Top Gun a fait, c’est tomber dans le 20e centile. Vous parlez de baisses chez les adolescents, les 20 et 30 ans d’une semaine à l’autre.”

En plus des critiques élogieuses et de la capacité de Cruise à attirer une foule au cinéma, “Maverick” a fait face à beaucoup moins de concurrents qu’un blockbuster estival traditionnel.

Malgré des succès à succès comme la longue franchise “Mission : Impossible” et “La guerre des mondes” de 2005, “Maverick” est également le premier film de la carrière de quatre décennies de Cruise, âgé de 60 ans, à rapporter plus d’un milliard de dollars dans le monde. Son chiffre d’affaires mondial au box-office s’élève actuellement à près de 1,3 milliard de dollars et plus.

“Maverick”, la suite du film à succès “Top Gun” de 1986, a rapporté près de 650 millions de dollars rien qu’aux États-Unis, un exploit qui n’a été accompli que par une poignée d’autres films. Pas plus tard que la semaine dernière, “Maverick” a dépassé “The Avengers” de 2012 pour prendre seul possession de la neuvième place sur la liste, et est à une distance de frappe pour dépasser le numéro 8 “Jurassic World” et la septième place “Titanic”.

“Top Gun: Maverick” a pris son envol fin mai et n’a pas regardé en arrière. La dernière version de Tom Cruise est maintenant la neuvième film le plus rentable de tous les temps au box-office national.

La performance de “Maverick” est meilleure que ce que même les pronostiqueurs les plus optimistes du box-office avaient prévu pour la suite, qui est sortie quelques semaines seulement après “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Marvel et un peu plus d’un mois avant “Thor : Love et Tonnerre.”

“Même les analystes les plus optimistes du box-office disaient”Peut-être 300 millions de dollars nationaux “, et cela a doublé ce montant et continue d’exister”, a déclaré Bock. “Ce n’était tout simplement pas prévu à aucun niveau face à deux films Marvel.”

Reste à savoir où “Maverick” se retrouvera dans le classement de tous les temps, mais Bock pense qu’une chose est sûre : ce ne sera probablement pas le dernier épisode de la série.

“Je suis sûr que Paramount essaiera de toutes ses forces d’obtenir autant de films ‘Top Gun’ qu’il y a de films ‘Fast and Furious'”, dit-il. “Vous pouvez certainement voir ce nouvel équipage obtenir ses propres ailes et prendre cette franchise par lui-même.”

