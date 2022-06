Maverick ‘donne un élan au box-office 2022, mais l’inflation pourrait faire mal

“Top Gun: Maverick” a grimpé à 1 milliard de dollars au box-office mondial au cours du week-end, établissant une nouvelle étape de carrière pour la star Tom Cruise et signalant un certain élan pour le box-office national alors qu’il se dirige vers la seconde moitié de l’année.

Le film Paramount et Skydance est le deuxième long métrage à atteindre la barre du milliard de dollars depuis mars 2020, lorsque la pandémie de Covid a interrompu la production et fermé les cinémas. Les analystes du box-office espèrent un deuxième semestre 2022 solide sur les ventes de billets nationaux pour “Maverick” – environ 520,8 millions de dollars de son total.

Dimanche, le box-office national a généré 3,63 milliards de dollars de ventes de billets, en hausse de plus de 263% par rapport à l’année dernière. Alors que le décompte est toujours en retard par rapport à 2019, en baisse d’environ 33%, une série de performances théâtrales solides associées à une solide liste de films à venir ont laissé la plupart des analystes du box-office optimistes quant aux futures ventes de billets, malgré les pressions économiques.

“Même avec un tiers de contenu en moins, l’été 2022 se poursuit alors que le public et les salles ont trouvé leur rythme cinématographique”, a déclaré Jeff Bock, analyste principal chez Exhibitor Relations. “Avec cinq films à deux chiffres le week-end dernier, c’est un signe infaillible que l’élan est à nouveau du côté des studios.”

Au cours du week-end, “Top Gun: Maverick” et “Elvis” ont chacun rapporté environ 30 millions de dollars sur le marché intérieur, “Jurassic World: Dominion” a ajouté 26,4 millions de dollars, le spin-off de Toy Story “Lightyear” a totalisé 17,6 millions de dollars et “The Black Phone” a été créé avec 23,7 millions de dollars, selon les données de Comscore.

“Le problème cet été, c’est qu’après les deux premières semaines de juillet, et surtout d’août, l’élan cinématographique se poursuivra-t-il avec des films largement originaux?” dit Bock. “Cela va être la clé pour l’industrie. Écoutez, nous savons que la propriété intellectuelle à succès est de retour, mais cela n’a jamais été vraiment remis en question depuis” Spider-Man: No Way Home “. Ce qui sera très révélateur, c’est la performance des films fin juillet et août.”

Les experts prévoient que le box-office national atteindra entre 7,5 et 8 milliards de dollars cette année, soit environ 30% à 35% des 11,4 milliards de dollars générés en 2019 – mais ce n’est que si les films non franchisés peuvent générer des ventes de billets supplémentaires entre les sorties à gros budget et les cinéphiles don ne soyez pas effrayé par la hausse des prix.

Alors que le secteur des salles de cinéma a longtemps été considéré comme “résistant à la récession” parce que les prix des billets sont traditionnellement inférieurs à ceux des autres formes de divertissement, les consommateurs pourraient réduire leurs visites au cinéma alors que les autres coûts montent en flèche. L’inflation grimpe à des taux jamais vus depuis quatre décennies, selon de récentes données gouvernementales.

“Les effets de l’inflation galopante sur le portefeuille peuvent s’avérer être le plus grand défi pour l’industrie, car les publics qui deviennent naturellement plus sélectifs sur ce qu’ils dépensent avec leur argent durement gagné seront plus capricieux que jamais lorsqu’il s’agira de prendre la décision de le multiplex », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

Le public aura beaucoup de contenu à choisir dans les mois à venir. Au programme figurent “Thor: Love and Thunder” et “Black Panther: Wakanda Forever” de Disney et Marvel, ainsi que “Black Adam” et “Shazam: Fury of the Gods” de Warner Bros. et DC. Universal est sur le point de sortir “Minions: The Rise of Gru” ainsi que “Nope” de Jordan Peele, et Sony a le très attendu “Bullet Train”.

L’année sera couronnée par “Avatar : la voie de l’eau” de Disney, la première suite prévue du film le plus rentable de tous les temps.

“Il n’y a pas de plus grand signe d’un retour à la normale pour le box-office qu’un marché du cinéma rempli d’une gamme diversifiée de films qui se disputent tous la position sur le palmarès du week-end, offrant une combinaison de succès et d’échecs”, a déclaré Dergarabedian.

Déjà, la liste de 2022 surpasse les fonctionnalités publiées en 2021, qui ont vu « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » de Disney comme la sortie nationale la plus rentable de l’année, avec 225 millions de dollars de ventes de billets, jusqu’à « Spider-Man » de Sony : No Way Home” a récolté 573 millions de dollars fin décembre.

“Cet été répond généralement, voire dépasse, les attentes à cette fin avec un calendrier de sortie solide qui ne dépend pas d’un seul film”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. “Il y a quelque chose pour tout le monde dans les cinémas en ce moment, et les niveaux de confort élevés coïncident pour produire la dernière progression du rebond du cinéma. Les cinémas sont de retour et en plein essor.”

« Maverick » est le titre national le plus rentable de l’année, suivi de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », qui a généré 409 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, puis « The Batman » avec 369,3 millions de dollars et « Jurassic World : Dominion ” avec 303 millions de dollars.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « Minions : The Rise of Gru », « Nope », « Jurassic World : Dominion » et « The Black Phone ».