Maverick’ devient le 7e film le plus rentable au pays

“Top Gun: Maverick” bat toujours des records, dépassant à la fois “Jurassic World” et “Titanic” cette semaine pour devenir le septième film le plus rentable de tous les temps au box-office national.

La suite du hit de 1986 – déjà le film le plus rentable de Tom Cruise et le tout premier film d’un milliard de dollars – a rapporté 662,5 millions de dollars aux États-Unis depuis sa sortie le 27 mai. Son box-office mondial s’élève à 1,35 milliard de dollars, ce qui en fait le 13e film le plus rentable jamais réalisé.

“[‘Maverick’] fait quelque chose que seule une poignée de films ont jamais fait à l’ère des superproductions modernes”, a déclaré Jeff Bock, analyste des médias chez Exhibitor Relations Co., à CNBC Make It.

Voici où “Maverick” se situe au box-office national de tous les temps au 8 août, selon les données de Box Office Mojo.