Maven, startup de la santé axée sur les femmes, est en plein essor dans le monde post-Roe

Les femmes représentent la moitié des consommateurs, détiennent le pouvoir de plus de 80 % des décisions financières du ménage et prennent 70 % des décisions liées aux soins de santé dans leur famille – mais leur accès à des soins de santé appropriés est souvent insuffisant.

Surtout dans le monde post-Roe, les femmes se tournent de plus en plus vers leurs employeurs pour obtenir des prestations de soins de santé appropriées pour elles-mêmes et leurs familles. Maven Clinic, une clinique virtuelle pour les femmes et la famille, permet aux entreprises d’offrir à leurs employés un vaste réseau en ligne de services de fertilité, de grossesse, d’adoption, de parentalité et de pédiatrie.

“Avec notre plateforme, les patients ont accès à tous ces différents types de prestataires de soins – coach d’adoption, coach de maternité de substitution, OBGYN, sage-femme, doula – ils peuvent obtenir un soutien rapide dans les 10, 20 minutes ainsi que parler à des personnes de confiance qui partagent leur expériences vécues”, a déclaré Kate Ryder, PDG et fondatrice de Maven Clinic, à la journaliste de CNBC Leslie Picker lors du CNBC Work Summit mercredi. “Nos défenseurs des soins les aident à naviguer dans les avantages ou les lois et demandent si leurs plans de santé ont fait quelque chose pour les ajouter dans ce paysage nouveau et changé.”

L’objectif de Ryder pour Maven est de donner la priorité aux femmes en matière de soins de santé, en comblant les lacunes qu’elles pourraient rencontrer. C’est la plus grande plateforme virtuelle pour les services aux femmes et à la famille.

“La santé des femmes et la santé de la famille ont toujours été mal desservies”, a déclaré Ryder.

Depuis que Ryder a fondé Maven Clinic en 2014, la société a levé plus de 200 millions de dollars et a été évaluée à 1 milliard de dollars après sa dernière ronde de financement en août 2021, ce qui en fait la première startup de santé axée sur les femmes à atteindre cette étape. Ses services ont aidé à soutenir plus de 15 millions de membres dans plus de 175 pays, et la plateforme prend en charge plus de 30 spécialités de fournisseurs dans 30 langues de fournisseurs. Maven Clinic a été classée n ° 19 sur la liste CNBC Disruptor 50 2022.

Depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en juin, l’entreprise a constaté une augmentation de 67 % des opportunités offertes par les entreprises à la recherche d’avantages en matière de voyage, ainsi que d’autres soins de santé pour les femmes enceintes.

Ryder a déclaré que Maven Clinic prévoyait l’annulation de Roe contre Wade après SB-8 au Texas en 2021, qui interdisait pratiquement tous les avortements et les soins de santé liés aux avortements après six semaines.

“Parce que nous sommes sur le marché, parce que nous avions une plate-forme à laquelle nous pouvions accéder, nous avons pu sauter et intensifier nos produits”, a déclaré Ryder.

Maven Clinic a connu une augmentation plus large de la demande pour ses produits au cours des deux dernières années dans un contexte de pandémie et de marché du travail tendu, qu’elle a attribué à l’accessibilité de sa plateforme virtuelle ainsi qu’à son soutien franc à l’équité en matière de santé.

Au milieu de la grande démission, de plus en plus d’entreprises ajoutent des avantages en matière de fertilité à leur liste d’avantages pour rester compétitives dans le cadre des efforts de diversité, d’équité et d’inclusion. Des services tels que le traitement de fécondation in vitro (FIV) sont proposés à 42% des grands employeurs aux États-Unis et 27% des petits employeurs en 2020, et 19% des grands employeurs et 11% des petits employeurs proposaient la congélation des œufs.

En outre, 80 % des personnes déclarent examiner les efforts de DEI d’une entreprise lorsqu’elles envisagent un employeur, et 40 % des personnes seraient prêtes à changer d’emploi si elles estiment que leur employeur ne donne pas la priorité aux droits reproductifs, selon Ryder.

“Toutes les principales associations médicales se sont prononcées … disant qu’il s’agit d’un problème d’accès à la santé, un problème de soins de santé”, a déclaré Ryder. “C’est aussi la bonne chose à faire – pour s’assurer que vos familles, à un moment où elles sont vraiment vulnérables, obtiennent tout l’accès et le soutien nécessaires.”

La pandémie de Covid-19 a également touché de manière disproportionnée les communautés de statut économique inférieur et les personnes de couleur, rendant plus difficile leur capacité à trouver des soins appropriés.

Dans le sillage de la pandémie, il y a également eu un exode de femmes employées, ainsi que de femmes dirigeantes qui ont quitté leur entreprise et changé d’emploi à des taux parmi les plus élevés observés depuis des années. Le nombre de femmes actuellement sur le marché du travail est similaire aux chiffres des années 1980, annulant des décennies de progrès.

“Si vous êtes une entreprise qui essaie d’augmenter ses résultats, il s’agit des gens”, a déclaré Ryder. “Il s’agit d’équité en matière de santé et de la façon dont, par exemple, si vous avez une grande plate-forme de soins virtuelle, il est plus facile de s’attaquer réellement à cela, car vous avez une chance d’avoir une main-d’œuvre de fournisseur.”