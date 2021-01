« C’est » un bordel! « Trois semaines après le rétablissement des formalités douanières dans le cadre du Brexit, les transporteurs et les PME en France déplorent les retards et les surcoûts.

Des doigts sont pointés de l’autre côté de la Manche, avec des plaintes concernant un « empilement de paperasserie », un « manque de préparation » britannique et un manque général de concentration.

« Les premiers jours ont été difficiles, il y a eu beaucoup de retards. Certains de nos chauffeurs ont dû attendre une semaine du côté britannique pour faire des déclarations d’exportation », a regretté Benoît Lefebvre, directeur général de Sonotri, société spécialisée dans le transport de produits chimiques.

«On a eu droit à tout: les clients qui n’avaient rien déclaré, ceux qui avaient commis des erreurs administratives … des files d’attente pour obtenir des documents en Angleterre», a déclaré le transporteur normand, dont 20% du chiffre d’affaires est lié au Royaume-Uni. .

Faisant partie d’un groupe d’opérateurs logistiques, il affirme que « dans la première semaine, 60% des expéditions arrivant dans les ports normands ne pouvaient pas être acceptées en France sans contrôles supplémentaires ».

Le principal problème a été la saturation des services douaniers britanniques, récemment dénoncée par le préfet du département du Nord dans une lettre adressée au gouvernement.

La fluidité du trafic repose sur un système technologique où les conducteurs affichent des codes-barres, liés à des déclarations préalablement remplies par les entreprises ou leurs commissionnaires en douane.

Mais côté anglais, « il y a de nombreux bugs informatiques », estime Paul-François Schira, préfet adjoint en charge du Brexit dans la région nord des Hauts-de-France. Il souligne également «les mauvais calculs des services de contrôle sanitaire» au Royaume-Uni.

« Une seule erreur entre deux formulaires bloque tout! » souligne Lefebvre. Et avec un accord UE-Royaume-Uni conclu quelques jours seulement avant l’entrée en vigueur du Brexit, il a déclaré que « les systèmes britanniques et européens n’ont pas été normalisés, interconnectés ».

Entre les déclarations douanières et de sécurité, les procédures spécifiques pour les marchandises réglementées, les permis d’accès pour le Kent et les tests COVID-19 obligatoires, « imaginez le nombre de formulaires! » s’exclame-t-il.

La charge retombe sur une « myriade d’entreprises » aux niveaux de préparation « extrêmement variables », certaines PME n’ayant « jamais exporté hors de l’UE », précise Sébastien Rivera, secrétaire de la Fédération nationale des transporteurs routiers du Pas-de-Calais. .

Xavier Dewynter, directeur de deux cabinets de commissionnaires en douane à Dunkerque et habitué à exporter dans le monde entier, a vu la demande « augmenter considérablement » depuis le Brexit. Il a « une vingtaine de nouveaux clients, pour des voyages programmés à traiter en urgence ».

« Nous sommes en train de recruter trois nouveaux agents – sur une dizaine au total – et de nous réorganiser, car Eurotunnel et les ferries fonctionnent 24 heures sur 24, ce n’était pas ce à quoi nous étions habitués », a-t-il expliqué à l’AFP. « Mais je suis vraiment en colère contre les négociateurs du Brexit. Comment pouvez-vous vous préparer, sans aucune information jusqu’à la dernière minute? »

De nombreuses entreprises « n’ont rien compris », estime-t-il, citant celles qui « voulaient annuler les contrats après la transaction, estimant qu’il n’y aurait rien à faire », ou celles qui criaient paniqué « pour être libérées » d’un terminal.

Paul-François Schira explique que la préfecture « a sondé le niveau de préparation » des camions, calculant que de ceux qui exportaient vers l’Angleterre, « 90 à 95% » étaient prêts à franchir la frontière. Dans l’autre sens, le niveau est mis à « 80 à 85% ».

Les opérateurs sont en train de s’installer », précise-t-il, espérant que« les Anglais résolvent rapidement leurs problèmes informatiques », alors que« seulement 50% du trafic habituel circule aujourd’hui ».

«Nous passons clairement d’un système de transport standard à un commerce spécialisé», résume Lefebvre.

Pour Eli Gifford, responsable de « Tea together », qui fabrique des confitures et des conserves pour l’hôtellerie, les formalités « coûtent 200 € par trajet ». «Pour une facture de 10 000 €, c’est assez petit, mais c’est plus compliqué pour les petites commandes», comme «des échantillons jusqu’à présent envoyés gratuitement».

«Nous allons inciter nos clients à commander en gros», déclare l’homme d’affaires, pour qui l’Angleterre représente un tiers de son activité. Mais « avec COVID-19, ils souffrent et ne veulent pas s’approvisionner ».

Et si le Brexit « semble aujourd’hui secondaire … tout le monde aurait bien pu s’en passer », conclut-il.