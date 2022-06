Maux de dos : un traitement pour l’esprit, le corps ou les deux vous aidera-t-il ?

Si vous avez déjà souffert de douleurs lombaires, vous savez que cela peut être étonnamment débilitant, même si l’inconfort est de courte durée. Vous aurez peut-être du mal à faire vos courses, à faire le ménage, à faire du sport ou même à faire vos lacets. Lorsque les maux de dos sont chroniques et durent 12 semaines ou plus, ils peuvent nuire à la qualité de vie et à la fonction physique et contribuer ou aggraver le stress, l’anxiété et la dépression.

Alors que les personnes souffrant de maux de dos chroniques sont souvent dirigées vers la thérapie physique, la recherche montre que les approches psychologiques qui enseignent des stratégies pour gérer votre expérience de la douleur peuvent aider. Alors, la combinaison de ces approches ferait-elle plus pour soulager la douleur ? Une revue systématique récente de plusieurs études suggère que ce pourrait être le cas.

Quelle est l’ampleur de ce problème et qu’a trouvé cette étude ?

À l’échelle mondiale, la lombalgie est une des principales causes d’invalidité et touche plus de 560 millions de personnes. Aux États-Unis, quatre personnes sur 10 interrogées en 2019 avaient souffert de lombalgie au cours des trois derniers mois, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Publié dans LaBMJ, l’article s’est appuyé sur 97 études d’adultes souffrant de lombalgies chroniques non spécifiques, avec ou sans douleur aux jambes. À l’aide de modèles statistiques, les chercheurs ont comparé l’efficacité de thérapies visant à améliorer

fonction physique, comme se tenir debout, monter les escaliers et gérer les soins personnels

évitement de la peur, car la peur de la douleur peut amener les gens à éviter de bouger, ce qui contribue au cycle d’affaiblissement musculaire et de douleur supplémentaire

l’intensité de la douleur, mesurée par des scores de douleur à partir d’échelles d’évaluation validées.

L’examen a révélé que la kinésithérapie associée à des approches psychologiques, telles que l’éducation à la douleur et la thérapie cognitivo-comportementale, améliorait plus efficacement la lombalgie chronique que la kinésithérapie seule. Plus précisement:

Pour améliorer la fonction physique et éviter la peur, les programmes d’éducation à la douleur associés à la physiothérapie ont offert les effets les plus durables.

les programmes d’éducation à la douleur associés à la physiothérapie ont offert les effets les plus durables. Pour améliorer l’intensité de la douleur, la thérapie comportementale associée à la physiothérapie offrait les avantages les plus durables.

L’étude montre les avantages d’une approche interdisciplinaire de la lombalgie chronique. L’intégration de la thérapie comportementale et de la physiothérapie a aidé les gens à mieux fonctionner, à réduire le cycle du comportement d’évitement et à réduire l’intensité de leur douleur. Dans leur vie quotidienne, cela peut conduire à des journées de travail plus productives et à un meilleur sommeil, tout en permettant aux gens de participer à davantage d’activités sociales, ce qui améliore le bien-être général.

Que devez-vous savoir d’autre sur cette étude ?

Les auteurs définissent la lombalgie chronique non spécifique comme une douleur entre le bas de la cage thoracique et le pli fessier, sans cause structurelle identifiée comme une sténose vertébrale, un cancer ou une fracture.

Cependant, “non spécifique” est un terme controversé. De nombreux experts sur les maux de dos pensent qu’une évaluation plus approfondie pourrait déterminer des facteurs spécifiques et multiples qui contribuent à la douleur.

Un physiatre, également connu sous le nom de médecin de médecine physique et de réadaptation, peut diagnostiquer une gamme de conditions de douleur et aider les gens à naviguer dans les thérapies pour gérer les maux de dos.

En outre, les auteurs ont noté que la communication des informations socioéconomiques et démographiques était médiocre et incohérente dans les études incluses. Cela signifie que les conclusions de l’étude peuvent ne pas s’appliquer à tout le monde.

Comment les thérapies psychologiques aident-elles à soulager la douleur?

Les thérapies psychologiques peuvent aider les gens à recadrer les pensées négatives et à changer la perception de la douleur, les attitudes et les comportements. Des exemples d’approches visant à réduire la détresse liée à la douleur sont la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT), la réduction du stress basée sur la pleine conscience (MBSR), le biofeedback et la thérapie de retraitement de la douleur (PRT). UN étude récente évaluant la PRT ont montré qu’un traitement psychologique axé sur le changement des croyances sur les causes et les conséquences de la lombalgie chronique peut apporter un soulagement substantiel et durable de la douleur.

Les neurosciences ont démontré que le cerveau et le corps sont toujours connectés et que la douleur est une combinaison de problèmes médicaux, cognitifs, émotionnels et environnementaux. Les stratégies pour gérer efficacement la douleur doivent s’adresser à votre corps et à votre cerveau en intégrant des thérapies physiques et psychologiques, telles que des programmes de restauration fonctionnelle et en travaillant avec un psychologue de la douleur. Mieux comprendre la douleur et traiter tous les facteurs qui contribuent à votre douleur chronique peuvent être stimulants et guérissants.

