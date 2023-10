Les campagnes républicaines ont été dépassées par les démocrates lors d’un certain nombre de courses clés à la Chambre au cours du troisième trimestre 2023.

Sur les 24 courses classées comme des tirages au sort par Cook Political Report, les campagnes démocrates ont récolté un total de 12 864 513 $, les républicains n’ayant récolté que 8 941 076 $.

« La plupart des courses au tirage au sort actuelles en 2024 sont défendues par les candidats républicains sortants, donc d’habitude, je m’attendrais à ce que les républicains surpassent les démocrates, même dans une mauvaise année pour les candidats républicains sortants », a déclaré un professeur d’économie de l’Université du Missouri. Fondation Daily Caller News.

Les démocrates ont surpassé leurs adversaires républicains lors des courses au troisième trimestre, alors que le contrôle de la Chambre en 2024 reste incertain, selon une analyse de la Daily Caller News Foundation des rapports de financement de campagne.

Sur les 24 sièges, rapport politique Cook noté sous forme de tirages au sort, ce qui signifie que « chaque parti a de bonnes chances de gagner », les campagnes démocrates ont surpassé les campagnes républicaines dans 14 d’entre elles entre le 1er juillet et le 30 septembre. des places.

« C’est une mauvaise nouvelle pour les Républicains », a déclaré au DCNF Jeffery Milyo, professeur d’économie à l’Université du Missouri. « La plupart des courses au tirage au sort actuelles en 2024 sont défendues par les républicains sortants, donc d’habitude, je m’attendrais à ce que les républicains surpassent les démocrates, même dans une mauvaise année pour les républicains sortants… mais si les challengers démocrates surpassent les républicains sortants, c’est une très mauvaise nouvelle pour les perspectives des candidats républicains sortants dans les districts en difficulté », a-t-il poursuivi.

La DCNF a comparé les campagnes des candidats sortants avec celles de leur principal adversaire en matière de collecte de fonds pour son analyse. Les candidats à deux sièges, un républicain dans le 8e district de Pennsylvanie et un démocrate dans le 5e district de Floride, n’ont pas encore déposé de rapports de financement de campagne. (EN RELATION : Nancy Pelosi dit qu’elle cherchera à être réélue en 2024)

Alors que les démocrates des districts swing ont battu les républicains en termes de collecte de fonds au cours du troisième trimestre, les liquidités globales disponibles pour les campagnes dans ces districts étaient à peu près égales entre les deux partis. Dans les 24 districts évalués par Cook, les Républicains disposaient au total de 22 044 312 $ dans leurs trésors de guerre de campagne, les candidats démocrates de ces districts détenant collectivement 22 553 983 $ de comptes de campagne.

Bruce Oppenheimer, professeur de sciences politiques à l’Université Vanderbilt, a suggéré que les candidats dont le nombre de collectes de fonds est actuellement faible pourraient espérer recevoir d’importantes injections d’argent, soit de leur part, soit de leur part, ou de celles de leurs alliés nationaux, plus tard dans le cycle. « Si vous vous attendez à ce que beaucoup d’argent rentre plus tard dans la campagne… c’est la grande inconnue, qu’une campagne a le sentiment d’avoir et [it] cela affecte le montant qu’ils pensent devoir lever dès le début », a-t-il déclaré.

Oppenheimer a également suggéré qu’une collecte de fonds élevée de la part des titulaires pourrait être un signe de leur inquiétude à l’égard des challengers.

Milyo a souligné que le redécoupage pourrait également jouer un rôle dans les prochaines élections parlementaires, et qu’une partie de la collecte de fonds démocrate pourrait s’expliquer par des élections primaires difficiles. Oppenheimer a fait écho à ces sentiments.

Les démocrates n’auront qu’à renverser cinq sièges pour reprendre la Chambre en novembre prochain.

Les démocrates ont devancé les républicains en représentant les districts dans 5 courses sur 14. Les républicains, quant à eux, ont obtenu des résultats particulièrement médiocres dans les circonscriptions swing détenues par les démocrates, ne surclassant leurs adversaires que dans une de ces circonscriptions sur les neuf évaluées par Cook.

Un district à tirage au sort, le 17e du Michigan, n’a pas de président sortant puisque sa représentante, Elissa Slotkin, est candidate au Sénat.

« Le constat spécifique selon lequel dans certains États du champ de bataille, les challengers démocrates surpassent les titulaires, mais nous ne constatons aucun effet de ce type chez les républicains, pourrait être très grave », a déclaré Jeremy D. Mayer, professeur agrégé de politique et de gouvernement à l’université George Mason au DCNF. « Les donateurs du côté du GOP pourraient également s’inquiéter du désastre sans précédent de la mêlée de leadership McCarthy/Scalise/Jordan », a-t-il poursuivi.

Oppenheimer pensait également que la lutte pour le leadership à la Chambre pourrait être un facteur de collecte de fonds, ajoutant qu’une primaire présidentielle républicaine compétitive pourrait également « siphonner » les fonds des courses à la Chambre.

Mayer a nuancé ses déclarations en expliquant que les chiffres de collecte de fonds dans des courses spécifiques peuvent être influencés par des facteurs non liés à l’environnement national.

Pat Harrigan, propriétaire d’une petite entreprise et béret vert à la retraite, candidat au 14e district de Caroline du Nord, a devancé de plus du double le président démocrate sortant du district, le représentant Jeff Jackson. Harrigan a rapporté 252 765 $ au cours du troisième trimestre, contre 116 207 $ pour Jackson.

Les dépenses du troisième trimestre entre les partis étaient également à peu près les mêmes dans ces districts. Les campagnes républicaines ont dépensé 4 001 426 $ et les démocrates, 4 743 793 $.

« Les candidats républicains continuent de dominer les démocrates dans la course à l’argent et disposeront de toutes les ressources nécessaires pour accroître la majorité à la Chambre », a déclaré Will Reinert, attaché de presse national du Comité national républicain du Congrès, au DCNF. Reinert cité rapport de Roll Call qui a montré que les Républicains avaient un avantage en matière d’argent disponible lors de l’examen des courses « notées Toss-up, Tilt, Lean ou Probable par les élections internes ».

« Les républicains qui représentent les districts remportés par le président Joe Biden ont collecté en moyenne 573 000 $ », a expliqué Reinert.

L’écart financier entre les candidats dans certaines circonscriptions était particulièrement important.

Adam Frisch, un ancien conseiller municipal candidat pour renverser la représentante républicaine Lauren Boebert dans le 3e district du Colorado, a collecté 3 388 245 $ au troisième trimestre, soit plus de trois fois ce que Boebert a collecté et environ le double de son encaisse totale.

Le républicain John Duarte du 13e district de Californie, qui a remporté son élection par un peu plus de 500 voix en 2022, bénéficie d’un avantage substantiel en matière de collecte de fonds lors d’un match revanche contre son adversaire du dernier cycle, l’ancien député de l’État de Californie, Adam Gray. Duarte dispose de 1 236 861 $ de liquidités, contre 197 228 $ de Gray.

Joe Kent, un béret vert à la retraite qui se présente dans le 3ème district de Washington contre la représentante Marie Gluesenkamp Perez, a collecté 197 506 $ grâce à sa campagne, selon son dossier du troisième trimestre.

La campagne de Kent a partagé un communiqué de presse avec le DCNF affirmant qu’il avait collecté 459 189 $ via le Joe Kent Victory Fund, avec un total de 1 075 527 $ en espèces entre sa campagne et le fonds de la victoire. Perez conserve un avantage en termes de fonds totaux avec 1 607 034 $ à sa disposition.

Sondage de RealClearPolitics moyenne Les républicains ont un point d’avance lors d’un vote générique au Congrès au moment de la rédaction de cet article. les RCP moyenne finale en 2022, les Républicains avaient pris une avance de 2,5 points lors du vote au Congrès.

Aucune des campagnes des candidats mentionnés ci-dessus, à l’exception de celle de Kent, n’a répondu à la demande de commentaires de la DCNF. Harrigan n’a pas pu être contacté.

Le Comité de campagne du Congrès démocrate n’a pas non plus répondu à la demande de commentaires du DCNF.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].