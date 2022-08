Mauvaises herbes ou habitat? Les villes ontariennes doivent «repenser» leur approche des plaintes de triage, déclare un avocat

Après que des travailleurs de London ont abattu un habitat de papillons monarques sans l’autorisation du propriétaire, un avocat environnementaliste a déclaré que les villes ontariennes devaient réexaminer leurs politiques concernant les plaintes concernant des fleurs sauvages favorables aux papillons.

Susan McKee est rentrée de vacances en juillet pour découvrir que son jardin de pollinisateurs, autrefois grouillant de papillons monarques et d’abeilles, avait été fauché par des employés de la ville pendant son absence. Elle a dit que le jardin était utilisé par les voisins comme source d’œufs pour aider à coloniser les jardins voisins avec l’insecte assiégé.

McKee a reçu trois contraventions totalisant 300 $ en frais de nettoyage, d’inspection et d’administration parce que les employés de la ville devaient s’occuper de « mauvaises herbes hautes et d’herbe » sur sa propriété.

Ce faisant, les travailleurs ont retiré plus d’une douzaine de variétés de plantes, y compris l’asclépiade – une plante considérée comme un habitat vital pour les papillons monarques, un insecte autrefois omniprésent qui a été déclaré en voie de disparition il y a quelques semaines à peine par un consortium international de groupes scientifiques et de conservation.

Que les employés de la ville aient violé le Loi sur les espèces en péril quand ils ont détruit l’habitat du papillon monarque, il appartiendrait à un tribunal de trancher, a déclaré Theresa McClenaghan, directrice générale et avocate de l’Association canadienne du droit de l’environnement (ACDE).

Monarque assujetti au plan de gestion fédéral

“Il s’agirait de savoir si l’action de la ville contrevenait à un plan de restauration qui avait été approuvé en vertu de la Loi sur les espèces en péril”, a déclaré McClenaghan.

Le papillon monarque est soumis à une plan de gestion fédéral qui existe depuis 2016. Il encourage “la création de jardins de papillons utilisant des espèces d’asclépiades indigènes de la région” et “la conservation des asclépiades et autres plantes de jardin productrices de nectar dans les jardins familiaux et scolaires”.

Des enfants comme cet enfant de huit ans utilisent le jardin de la résidente de London, en Ontario, Susan McKee, comme source d’œufs pour aider à coloniser les jardins voisins avec le monarque. Le jardin de McKee, autrefois grouillant de monarques et d’abeilles, a été fauché par les employés de la ville pendant son absence. (Michelle Both/CBC)

Mais selon la ville de Londres, cela n’a rien fait de mal. La porte-parole Jo Ann Johnston a écrit dans un e-mail à CBC News que les protections fédérales pour les espèces en voie de disparition ne s’appliquent qu’aux “terres fédérales” et “les mesures prises l’ont été sur des propriétés privées et municipales”.

“Nous connaissons l’importance des jardins de pollinisateurs et de la fourniture d’habitats pour les espèces en péril, et nous reconnaissons à quel point ils sont essentiels non seulement pour l’espèce, mais pour nous tous”, a-t-elle écrit.

Les mesures prises se limitaient à cette propriété et découlaient de plaintes liées au règlement sur l’entretien des cours et des lots. – Jo Ann Johnston, Ville de Londres

“La ville inclut activement l’habitat des pollinisateurs et l’habitat du monarque dans la restauration des zones tampons et d’autres projets de naturalisation. Dans ce cas, les mesures prises se limitaient à cette propriété et résultaient de plaintes liées au règlement sur l’entretien des cours et des lots.”

McClenaghan, cependant, a déclaré “qu’il devrait y avoir une refonte” de la façon dont les municipalités de l’Ontario traitent les plaintes concernant la végétation que les voisins pourraient trouver répugnantes ou inesthétiques, en particulier en ce qui concerne l’asclépiade dans les jardins de pollinisateurs.

McClenaghan a déclaré qu’un Décision de la Cour suprême de juin 2001 a statué que les communautés locales ont la responsabilité légale de prendre soin de la nature lorsqu’elle a confirmé l’interdiction de la ville québécoise d’Hudson d’utiliser des pesticides cosmétiques après avoir été contestée par une entreprise de lutte antiparasitaire.

“La Cour suprême du Canada a déclaré que les municipalités sont des ‘dépositaires de l’environnement’, qu’elles font partie de la solution.”

Dans cet esprit, dit-elle, c’est un look particulièrement mauvais pour “la ville forestière”, qui a déclaré une urgence climatique en avril 2019 et a élaboré un plan ambitieux sur plusieurs décennies pour créer un équilibre plus harmonieux entre l’activité humaine locale et la nature.

C’est assez ironique quand une municipalité sort et coupe l’asclépiade. – Theresa McClenaghan

“La perte d’habitat est fortement liée au changement climatique”, a déclaré McClenaghan, notant que l’insecte est devenu un puissant emblème d’une poussée à l’échelle du continent pour une meilleure gestion de l’environnement.

Les papillons monarques sont “le symbole l’accord de coopération environnementale du Canada, des États-Unis et du Mexique, c’est donc assez ironique quand une municipalité sort et coupe l’asclépiade », a-t-elle déclaré. « C’est une façon de penser très dépassée.

Les monarques ne pondent leurs œufs que sur l’asclépiade

L’asclépiade n’est peut-être plus considérée comme une mauvaise herbe nuisible par le gouvernement de l’Ontario, mais elle n’est toujours pas considérée comme une bonne chose par le ministère de l’Agriculture, de l’Agriculture et des Affaires rurales de la province, qui note que « les espèces d’asclépiades sont généralement considérées comme toxiques pour le bétail. “

“Les femelles du papillon monarque ne pondent leurs œufs que sur différentes espèces d’asclépiades”, explique Jeremy McNeil, professeur de biologie à l’Université Western qui étudie les insectes. (Mary Garshore/Conservation de la nature Canada)

“Les femelles du papillon monarque ne pondront leurs œufs que sur différentes espèces d’asclépiades”, a déclaré Jeremy McNeil, professeur de biologie à l’Université Western qui étudie les insectes.

“Une fois les œufs éclos, les chenilles s’en nourriront. Vous pouvez les mettre sur une autre plante et elles ne se nourriront pas. Ce sont des spécialistes.”

McNeil a déclaré que les monarques ont appris à digérer et à stocker les mêmes composés d’asclépiade toxiques dans leur corps qui rendent les plantes toxiques pour le bétail, de sorte que les papillons sont désagréables pour les prédateurs.

McNeil a déclaré que des années d’éducation sur l’asclépiade ont lentement remodelé notre compréhension de la plante en tant que source vitale de nourriture pour l’insecte.

“Nous devons nous assurer que l’asclépiade est là pendant les mois d’été lorsqu’elle se reproduit, c’est certain. Mais ce n’est pas la seule chose qui les affecte au fil des ans.”

McNeil a déclaré que les papillons monarques entreprennent un voyage incroyable chaque printemps, quittant leurs aires d’hivernage dans les montagnes mexicaines et s’envolant vers le nord sur des milliers de kilomètres jusqu’à leurs aires de reproduction au Canada.

L’ouverture de plus de terres à l’agriculture, l’utilisation de pesticides et les modifications des conditions météorologiques provoquées par le changement climatique ont rendu le voyage d’autant plus périlleux qu’ils affectent le nombre de plantes dont les insectes peuvent se nourrir.

REGARDER | Les experts parlent de ce qui a contribué au déclin des papillons monarques :

Les papillons monarques ajoutés à la liste des espèces menacées L’Union internationale pour la conservation de la nature a ajouté le papillon monarque migrateur à sa liste des espèces menacées.

« Si vous conduisez et que vous ne trouvez pas de station-service, que va-t-il se passer ? » a déclaré McNeil.

« Pour une raison climatique quelconque, s’il y a beaucoup moins de fleurs au cours d’une année donnée, alors devinez quoi ? Il y aura moins de carburant disponible, elles pourraient mourir et si elles ne meurent pas, leur fécondité sera réduite. “

McNeil a déclaré que la sécheresse de cette année a eu un effet significatif sur le nombre de papillons. Dans son travail sur le terrain, il a visité 99 plants d’asclépiade et n’a trouvé qu’une seule larve.

“C’était vraiment le papillon le plus abondant que vous verriez autour”, a-t-il déclaré. “Le nombre cette année était extrêmement faible.”