Mauvaises décisions : BTS, Benny Blanco, Art Reveal de la collaboration de Snoop Dogg attire l’attention ; ARMY se demande pourquoi CIS a été flouté [View Tweets]

BTS, Benny Blanco et Snoop Dogg ont collaboré pour un morceau intitulé Bad Decisions. Il y a quelques jours, Blanco a partagé un calendrier auquel nous pouvons nous attendre Art Reveal, des teasers et d’autres choses sur la chanson. Tout en partageant l’horaire que Blanco avait tweeté, “tout se passe @bts_bighit @SnoopDogg”. Eh bien, l’Art Reveal s’est produit récemment sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter officiel de BTS. Alors que bien sûr, ARMY l’adore et attend avec impatience le film, ils se demandent également pourquoi “cis” y a été flouté.

Un fan a tweeté : “Tu vois comme le cis est flou ? Ouais c’est pour l’armée trans.” Un autre fan a tweeté : “C’est tellement drôle, pourquoi est-ce que ça brouille spécifiquement le” cis “.” Découvrez les tweets ci-dessous

voyez comment le cis est flou? ouais c’est pour l’armée trans https://t.co/Bw2i7PmnvA praninlove (@jkspat) 23 juillet 2022

c’est tellement drôle pourquoi est-ce que ça brouille spécifiquement le “cis” ?? https://t.co/xOpenySNw9 katherine ? (@everythinvirgos) 22 juillet 2022

ILS ONT BLOQUÉ LA CEI https://t.co/1c9CW9pQ7v pic.twitter.com/SNxnZ4oAzQ eli (@seyoens) 22 juillet 2022

le cis a l’air très flou https://t.co/edRuzXeOMd Chloe ? ? ? hobipalooza (@hobisupremacy3) 22 juillet 2022

Eh bien, seuls les membres du BTS, Benny Blanco ou Snoop Dogg peuvent nous dire la raison pour laquelle «cis» a été flouté. La chanson sortira le 5 août 2022, et après l’Art Reveal, il est prévu que les teasers du morceau sortent les 3 et 4 août. Consultez le programme complet ci-dessous dans le tweet de Blanco

Pendant ce temps, les membres du BTS se concentrent également sur leur carrière solo. Il y a quelques mois, il a été annoncé que le groupe ferait une pause, afin que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook puissent se concentrer sur leurs albums solo. ARMY attendait également avec impatience leurs chansons solo.