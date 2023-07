Mauvaises bouées du lac Okanagan, mauvaises bouées, qu’est-ce que tu vas faire quand elles viendront te chercher ?

Les équipes de la ville de Kelowna commenceront à retirer les bouées non conformes sur le lac Okanagan la semaine du 24 juillet.

« Ces activités font partie d’une initiative de la ville de Kelowna visant à assurer la sécurité des voies navigables, à rehausser la beauté naturelle de notre secteur riverain et à maintenir un rivage exempt d’encombrement et de dangers », a déclaré Julia Buck, gestionnaire, gestion immobilière.

« Cette année en particulier, plusieurs bateaux se sont libérés de bouées non conformes et de structures riveraines endommagées. »

L’initiative comprend le retrait des bouées d’amarrage qui ne sont pas conformes à la réglementation fédérale.

Plus de 100 bouées dans l’eau sont estimées non conformes.

« Nous apprécions la coopération et le soutien des résidents dans nos efforts continus pour maintenir le secteur riverain de Kelowna », a ajouté Buck. « En travaillant ensemble, nous pouvons préserver la beauté et l’intégrité du lac pour le plaisir de tous. »

Les travaux comprendront des portions du lac le long de la rue Abbott au sud du pont et à côté de la tombe de Paul au nord.

Il devrait prendre deux semaines pour terminer, si le temps le permet.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaKelownalakesOkanagan