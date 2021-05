«  Mauvaise réponse  »: le groupe Big Pharma prend les armes après que Biden signale son soutien à une dispense de brevet menaçant le profit sur les vaccins Covid

La Fédération internationale des fabricants de produits pharmaceutiques (IFPMA) a critiqué le plan de propriété intellectuelle dans un communiqué mercredi, peu de temps après que l’administration Joe Biden a exprimé son soutien à l’idée, lancée pour la première fois par l’Organisation mondiale du commerce en octobre dernier.

«La décision de l’administration américaine de soutenir une dispense de brevet pour les vaccins Covid-19 est décevante», a déclaré l’IFPMA, ajoutant que les dérogations à la propriété intellectuelle «N’augmentera pas la production ni ne fournira les solutions pratiques nécessaires pour lutter contre cette crise sanitaire mondiale. Au contraire, cela risque d’entraîner des perturbations. »

Appel de la proposition « La réponse simple mais incorrecte à ce qui est un problème complexe, » le groupe a fait valoir que les efforts futurs devraient plutôt se concentrer sur l’élimination des barrières commerciales entre les nations, la résolution des goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement et l’encouragement «Les pays riches commenceront à partager des doses avec les pays pauvres.»

Basée à Genève, l’IFPMA compte parmi ses membres parmi ses membres certaines des plus grandes grandes sociétés pharmaceutiques du monde, notamment AstraZeneca, Bayer, Eli Lilly, La Roche, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck et Pfizer. Cette dernière société, qui s’est associée à l’allemand BioNTech pour développer un vaccin contre le coronavirus, a récolté des tas d’argent grâce au coup, avec un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2021 seulement, selon le New York Times. Alors que de nombreux composants du vaccin Pfizer sont brevetés par son partenaire allemand, une agence fédérale américaine détient la propriété intellectuelle d’une percée technologique clé qui a rendu le vaccin possible, qu’elle a depuis autorisé pour un usage privé.

Bien que le soutien de Biden aux dérogations de brevets ait été loué dans certains milieux, comprenant du chef de l’Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus, d’autres acteurs puissants au-delà de Big Pharma se sont opposés à l’idée. À la fin du mois dernier, l’évangéliste milliardaire des vaccins et défenseur du climat Bill Gates a insisté sur le fait que la propriété intellectuelle ne retardait pas la distribution, avertissant que la renonciation aux brevets ne produirait pas «Vaccins magiquement sûrs.»

Contrairement à la proposition Gates – appelant à «Accès équitable» aux vaccins tout en soutenant toujours les droits de propriété intellectuelle exclusifs pour les entreprises pharmaceutiques – des organismes internationaux ont suggéré de créer un pool d’accès à la technologie Covid-19, ou C-TAP, qui verrait les entreprises «Partager volontairement les connaissances, la propriété intellectuelle et les données liées à la technologie de la santé Covid-19.» Le concept a été initialement évoqué en mai dernier, mais n’a jusqu’à présent reçu que peu de soutien de la part du secteur privé, qui continue de plaider pour de fortes protections de la propriété intellectuelle.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!