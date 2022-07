Mauvaise nouvelle pour Trump alors que le comité 1/6 commence à remettre des dossiers au DOJ sur les faux électeurs

Facebook



Le président du comité 1/6, Bennie Thompson (D-MS), a déclaré aux journalistes que le comité avait commencé à remettre ses dossiers au DOJ sur les faux électeurs.

Scott MacFarlane de CBS a tweeté :

Le président du comité du 6 janvier, Bennie Thompson, a déclaré que le comité venait “de commencer” le processus de donner accès à ses dossiers sur les “faux électeurs” au département de la justice des États-Unis. – Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) 13 juillet 2022

Les choses pourraient aller de mal en pis très rapidement pour Donald Trump et tous ses associés alors que le Comité 1/6 partagera ses dossiers sur le stratagème des faux électeurs avec le ministère de la Justice.

Thompson n’exclurait pas non plus de tenir plus d’audiences du comité 1/6, et étant donné le rythme auquel les informations sont révélées et que de nouveaux témoins sont constamment interrogés, il est logique de ne pas fermer la porte à de nouvelles audiences potentielles.

Par exemple, il pourrait y avoir une enquête plus approfondie sur le rôle que les membres républicains du Congrès ont joué dans le complot visant à renverser le gouvernement. Le Comité essaie de s’en tenir aux faits sur les événements du 1/6, mais le fait que les mêmes personnes qui ont tenté de renverser le gouvernement le 1/6 pourraient être dans la majorité à la Chambre en janvier 2023 mérite un examen minutieux.

La nouvelle que le Comité 1/6 et le DOJ coopèrent était probablement la dernière chose que Trump, rempli de rage, avait besoin d’entendre.