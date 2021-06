Mauvaise nouvelle pour la disponibilité du Galaxy S21 FE

Selon des informations récentes en provenance de Corée du Sud, le Galaxy S21 FE la disponibilité sera fortement limitée en raison de la pénurie continue de puces qui continue de faire du mal à de nombreuses industries. Il a d’abord été signalé que l’avenir de l’appareil était complètement compromis, mais cette semaine, il est maintenant détaillé que le téléphone sera effectivement lancé, mais pas partout où Samsung le voudrait.

Dans le dernier rapport, le téléphone ne sera lancé qu’aux États-Unis et en Europe, provisoirement prévu pour octobre, aucun lancement n’étant prévu pour le Japon et la Corée du Sud. Il est très étrange de voir le téléphone ne pas aller dans le pays d’origine de Samsung, mais il est possible que les ventes d’autres appareils Galaxy se portent bien et que le besoin n’y soit pas grand pour le S21 FE.

Pour les acheteurs potentiels, attendez-vous à ce que le Galaxy S21 FE offre un processeur Snapdragon 888, un écran AMOLED de 6,5 pouces à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 8 Go de RAM et au moins 128 Go de stockage.

Pour les fans de Samsung en général, nous avons également le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 à espérer en 2021. Ce sera une seconde moitié d’année amusante pour les fans de Samsung.

// Actualités financières