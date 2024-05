Mauvaise mise à jour sur l’alpiniste britannique Daniel Paul Paterson et son guide disparus sur l’Everest

Les efforts de recherche d’un Britannique et de son guide Sherpa portés disparus sur le mont Everest il y a six jours sont au point mort, un responsable népalais affirmant qu’il n’était pas possible de rechercher les deux hommes car ils sont tombés « d’une très haute altitude » sur le côté. de la montagne que la Chine contrôle. Daniel Paul Paterson, 40 ans, et son guide Pas Tenji, 23 ans, ont été portés disparus mardi et, selon les responsables, davantage de « coordination » est nécessaire pour former une équipe de recherche. Les deux hommes ont été surpris alors qu’ils descendaient du sommet après qu’un effondrement de glace près du sommet sud ait fait tomber les grimpeurs. « Il n’est pas possible de rechercher les alpinistes disparus pour le moment car l’alpiniste britannique et son Sherpa sont tombés du bas de la marche Hillary qui se trouve à environ 8 800 mètres (26 964 pieds) et en direction de la face de Kangshung au Tibet », a déclaré Khim Lal. Gautam, un responsable du camp de base de l’Everest qui surveille les alpinistes, a déclaré à l’Associated Press. Le Kangshung Face est finalement contrôlé par la Chine. « Il va être difficile de les rechercher car ils sont tombés du côté du Tibet, ce qui nécessite une coordination », a déclaré Gautam. Selon l’Associated Press, la saison d’escalade de l’Everest ne devrait durer que quelques jours supplémentaires.