“Mauvaise humeur” et mèches courtes : comment les textes des politiciens se sont déroulés lors de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence

L’enquête publique sur l’utilisation sans précédent de la loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral en février a vu un grand nombre de documents qui, autrement, ne verraient jamais le jour – y compris des textes privés de politiciens exposant des conversations embarrassantes et éclairantes.

La politique est une profession sujette à des déclarations et à une rhétorique soigneusement élaborées, de sorte que les SMS offraient de rares aperçus du processus de pensée de nombreux politiciens clés – et un aperçu des tensions entre les gouvernements.

Voici quelques-uns des échanges de texte les plus marquants des dernières semaines.

“J’ai foutu le chien”

Selon des messages texte écrits par le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, selon Jason Kenney, le premier ministre de l’Alberta de l’époque a accusé le gouvernement fédéral de ne pas se soucier de la fermeture de la frontière canado-américaine à Coutts, en Alberta.

Vers l’aube du 14 février, la GRC arrêté plus d’une douzaine Des manifestants de Coutts et ont saisi une cache d’armes, de gilets pare-balles et de munitions – quelques heures seulement avant que la loi sur les mesures d’urgence ne soit invoquée.

Les manifestants du mandat du vaccin anti-COVID-19 se rassemblent alors qu’un convoi de camions bloque l’autoroute au passage frontalier américain très fréquenté à Coutts, en Alberta. le 1er février 2022. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Selon les messages que LeBlanc a partagés avec le ministre des Transports Omar Alghabra et le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino trois jours plus tôt, Kenney a accusé le gouvernement fédéral de laisser les provinces tenir le sac sur l’application des protestations.

Les textes ont été évoqués lors du témoignage de Mendicino et figuraient dans des documents publiés par l’enquête cette semaine.

Dans les textes attribués à Kenney, il s’est également plaint de la décision fédérale de refuser la demande de l’Alberta d’équipement militaire qui pourrait aider à retirer les véhicules des manifestants.

Un message disait – dans une référence apparente au premier ministre Justin Trudeau – que “votre gars a vraiment foutu le chien”.

“En parlant de dingues”, a écrit Alghabra dans son échange de textes avec LeBlanc et Mendicino, apparemment en référence à certains des textes de Kenney.

« Totalement », a répondu LeBlanc.

Sylvia Jones de l’Ontario donne une réponse froide

La commission a également eu un aperçu d’un appel irritable entre Mendicino et la solliciteure générale de l’Ontario à l’époque, Sylvia Jones, sur la façon de gérer les protestations des convois de l’hiver dernier. Leur conversation comprenait apparemment un langage coloré.

Le chef de cabinet de Mendicino, Mike Jones, et Samantha Khalil, directrice de la gestion des problèmes au bureau du Premier ministre, ont discuté de vouloir Jones à la table lors des réunions trilatérales.

“Peut demander à mon patron de me recontacter [to Sylvia Jones] mais le dernier appel est devenu assez glacial à la fin quand [Mendicino] disait que nous avions besoin que la province nous revienne avec son plan », a écrit Jones.

“‘Je ne prends pas d’édits de ta part, tu n’es pas mon putain de patron”, a poursuivi le membre du personnel, décrivant la réponse de Jones.

Le texte “Tanks” était une blague – Lametti

Mendicino a participé à plus d’une conversation textuelle qui a eu lieu au cours de l’enquête. Un échange avec le ministre de la Justice David Lametti a suscité une certaine controverse lors des audiences d’enquête.

Dans cet échange de SMS, Lametti a dit à Mendicino qu’il devait «faire bouger la police» et obtenir le soutien des Forces armées canadiennes, si nécessaire.

“Combien de chars demandez-vous”, a répondu Mendicino.

“Je veux juste demander à Anita combien nous en avons sous la main”, a-t-il ajouté, faisant référence à la ministre de la Défense Anita Anand.

“Je pense qu’un seul fera l’affaire !” Lametti a répondu par SMS.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a participé à plus d’une conversation textuelle qui a eu lieu au cours de l’enquête. Dans celui du 2 février, lui et le ministre de la Justice David Lametti ont plaisanté sur l’appel aux Forces armées canadiennes. (Exposition de la Commission d’urgence de l’ordre public)

Lors de son témoignage à l’enquête, Lametti a déclaré qu’il n’appelait pas au déploiement de l’armée et a décrit l’échange comme une plaisanterie avec un collègue et un ami.

“Il y aura des tentatives occasionnelles de mauvaise humeur”, a-t-il déclaré.

Lametti qualifie le chef de la police d’Ottawa d'”incompétent”

Un échange de textes séparé entre Lametti et Mendicino est apparu lors du témoignage de Lametti.

Dans ces messages, Lametti a partagé certaines critiques de l’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, qui a démissionné lors de l’occupation des rues du centre-ville l’hiver dernier.

“Ils ont juste besoin de l’exercer et de faire leur travail”, a écrit Mendicino, faisant référence au pouvoir du Service de police d’Ottawa d’appliquer la loi.

“J’ai été stupéfait par l’absence d’un plan à plusieurs niveaux”, a répondu Lametti. “Sloly est incompétent.”

Alors que Lametti a déclaré qu’il adoucirait maintenant son langage à propos de Sloly, il a déclaré à l’enquête qu’il avait dû quitter sa résidence d’Ottawa pendant la manifestation pour éviter le harcèlement.

“J’étais frustré, je dois l’admettre”, a-t-il déclaré. “C’est franc.”

Trudeau et Blair visent Ford

Lors d’un appel privé avec le maire d’Ottawa de l’époque, Jim Watson, début février, Trudeau a accusé le premier ministre ontarien Doug Ford de se cacher de ses responsabilités alors que les rues de la capitale nationale étaient bloquées par la manifestation.

Des messages texte entre le ministre de la préparation aux situations d’urgence, Bill Blair, et son chef de cabinet ont été déposés en preuve lors de l’enquête sur la loi sur les mesures d’urgence lundi. (Exposition de la Commission d’urgence de l’ordre public)

L’enquête a eu accès à une lecture de cet appel – qui n’est pas une transcription exacte de la conversation.

“Doug Ford s’est caché de sa responsabilité pour des raisons politiques, comme vous l’avez souligné”, a déclaré Trudeau.

“Important que nous ne les laissions pas s’éloigner de cela.”

Le premier ministre n’était pas le seul à critiquer Ford. Les messages texte du ministre de la Protection civile, Bill Blair, à son chef de cabinet ont également partagé quelques mots choisis sur le premier ministre.

“Je suis gêné pour mon ancienne profession. Et inquiet pour mon gouvernement qui passe pour faible et inefficace”, a déclaré Blair, un ancien chef de la police de Toronto, dans un message texte.

“Je n’arrive pas à croire que j’espère que Doug Ford nous sauvera.”

Le gouvernement « perd… la confiance dans le SPO »

Les politiciens n’étaient pas les seuls à voir leurs échanges de textos privés diffusés en public.

Un message texte de la commissaire de la GRC Brenda Lucki communiqué à l’enquête a déclaré que le gouvernement fédéral perdait déjà confiance dans la police d’Ottawa une semaine seulement après le début de la manifestation massive.

Les textes du 5 février étaient entre Lucki – qui était à l’époque en réunion avec des ministres fédéraux – et le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique.

Des messages texte entre la commissaire de la GRC Brenda Lucki et le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario Thomas Carrique ont également été évoqués au cours de l’enquête. Les textes de Lucki sont en bleu. (POEC)

“J’essaie de les calmer, mais pas facile quand ils voient des grues, des structures, des chevaux faire des châteaux gonflables au centre-ville d’Ottawa”, a-t-elle écrit.

Elle a également donné un aperçu de la pensée du gouvernement à l’époque, ajoutant qu’elle ou Carrique pourraient être appelés si le gouvernement invoquait la Loi sur les mesures d’urgence.

“Entre vous et moi seulement, (le gouvernement du Canada) perd (ou) a perdu confiance dans le SPO, nous devons passer à une action (ou) à une application sûre”, a envoyé Lucki à Carrique.

‘Tir ami’

Dans un échange de texte avec le chef de cabinet de Mendicino, Serge Arpin, qui était chef de cabinet du maire Watson, a critiqué Blair pour avoir déclaré que le manque d’application était “quelque peu inexplicable”.

“Mais c’est un tir amical de votre part – ne vous faites pas d’illusions”, a écrit Arpin.

Dans un texte séparé dans le même échange, Arpin a dit à Mike Jones que la GRC était “ te mentir carrément ” sur les ressources policières disponibles.

Arpin a déclaré à l’enquête que le commentaire était le produit de l’exaspération.

“Frustration extraordinaire de devoir dire au maire que nos résidents qui sont maintenant au 14e ou 13e jour de la manifestation et nous ne voyons aucun progrès significatif en termes d’organismes supplémentaires sur le terrain pour aider [the Ottawa Police Service] avec l’opération », a-t-il témoigné.