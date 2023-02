“Mauvaise habitude” c’est bien d’avoir – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Avec son nouvel album, Droits Gémeauxune réserve inépuisable de charme, et une Kennedy morts– chemise inspiration Stylo au Plafond, Steve Lacy a été oint le “nouveau genre de guitar hero” pour sa génération. Ce titre a été cimenté lors des 65e Grammy Awards dimanche 5 février, lorsque le chanteur de “Bad Habits” est monté sur la scène de la Crypto.com Arena pour interpréter son hit en tête des charts pour tous ceux réunis à Los Angeles et ceux qui regardent. à la maison. Avec maestro basse Chat-tonnerre à ses côtés, Lacy a injecté un peu de fraîcheur tard dans la diffusion des Grammys.

Plus Spectacles de récompenses

Steve Lacy se produit au #GRAMMYs pic.twitter.com/t6GJ4c0NQo – Léon Carrington (@LeonCarrington) 6 février 2023

Beyoncé appréciant la performance de Steve Lacy à #GRAMMYs. pic.twitter.com/s5WPN8e3a4 — Équipe Beytan (@BeytanTeam) 6 février 2023

Taylor Swift se balance sur “Bad Habit” de Steve Lacy au #Grammys. https://t.co/adK5uZhUEF pic.twitter.com/R1Ch4XOYXW — Variété (@Variété) 6 février 2023

Steve a participé aux 65e Grammy Awards avec quatre nominations à son actif : disque de l’année (“Bad Habit”), chanson de l’année (“Bad Habit”), meilleure performance solo pop (“Bad Habit”) et meilleur R&B progressif. Album (Droits Gémeaux). Avant le début du spectacle, il a remporté le prix du meilleur album de R&B progressif lors d’une cérémonie non télévisée avant le spectacle.

Félicitations au gagnant du meilleur album de R&B progressif – Steve Lacy de “Gemini Rights” #GRAMMYs

🎶 REGARDER MAINTENANT https://t.co/OuKk34l332 – Académie d’enregistrement / GRAMMYs (@RecordingAcad) 5 février 2023

Steve a six nominations au total, après avoir marqué deux fois la tête du meilleur album urbain contemporain en 2016 pour Celui d’Internet Mort de l’ego et en 2020 pour son premier album solo, Apollon XXI. “C’est hilarant”, a déclaré Steve Pierre roulante à propos de marquer une nomination pour son premier album solo. “J’ai l’impression d’avoir mis peut-être deux ou trois pour cent d’efforts dans cet album. Et je me dis : ‘Oh, putain, je suis quand même allé aux Grammys. C’est fou.’ Par rapport à cet album, j’ai mis beaucoup d’efforts, de soins et de temps dans celui-ci [Gemini Rights]. Plus que n’importe quel projet que j’ai jamais fait.

L’effort a payé. Il a dépassé Panneau d’affichage Top Rock Albums et Top Alternative Albums charts et a atteint le n ° 7 sur le Panneau d’affichage Grille de 200 albums. Il a reçu des critiques positives, avec Le gardien en disant Droits Gémeaux était plein de “chansons douces et psychédéliques qui sont distinctement cosmiques et sensuelles, mêlées de clins d’œil à la pop, au funk et à la soul des années 70”, et qu’il a produit “des guitares tachées et ardentes, un piano délicat et des mélodies si accomplies qu’elles se sentent comme s’ils ont toujours été profondément ancrés dans vos os », avant d’ajouter que « la voix haletante de Steve glisse avec une légèreté chaude et mélodieuse. Une écoute somptueuse qui brille comme un amour d’été bizarre.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le travail a également abouti à “Bad Habit” en tête du classement Panneau d’affichage Hot 100 pendant trois semaines fin 2022. Steve ne pensait pas que la chanson serait un succès. “Je ne l’ai vraiment pas fait”, a-t-il dit Pierre roulante. “Je savais juste que c’était amusant. Je savais que j’aimais ça. … J’ai l’impression que c’est quelque chose que tout le monde a probablement vécu. Donc, nous étions juste en train de rire à ce sujet. Comme, ‘C’est hilarant.’ Je n’avais vraiment aucune idée que ce serait [successful] comme ça. Je n’ai même pas ce cerveau. Je fais juste des trucs constamment, et je suis toujours à la recherche de ce sentiment d’aimer une idée. Et je suis vraiment dur. J’avais genre 250 idées pour l’album, mais j’ai toujours su que j’en voulais 10 [songs].”

Le cerveau de Steve a été très demandé. Il a travaillé avec son groupe L’Internetsur de Kendrick Lamar Condamner., et sur Week-end des vampires Le père de la mariée, pour n’en nommer que quelques-uns. “Je suis aux Grammys depuis [I was] 17, presque chaque année », a-t-il déclaré Pierre roulante. “Parce que c’était Mort de l’ego, et puis Condamner. … Et puis c’était Vampire Weekend, et puis c’était Apollon XXI. Donc j’ai été un peu aux Grammys. Mais pour cet album, c’est définitivement différent. Cette fois, je suppose que je me sens un peu plus comme, ‘Oh, ouais, bien sûr.’ Ou juste plus confiant cette fois-ci.

Lien connexe En rapport: Beyoncé entre dans l’histoire aux Grammys 2023 en remportant le plus de récompenses de tous les temps : voir la liste complète

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.