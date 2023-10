Mauvaise gestion des Jeux asiatiques : le fiasco de la reprise du lancer de Neeraj Chopra déclenche des allégations de tricherie

La douzième journée des Jeux Asiatiques à Hangzhou (Chine) a été mémorable pour l’Inde. Le contingent indien présent dans cette édition du spectacle continental a dépassé le meilleur total jamais enregistré aux Jeux, avec un total de 81 à la fin de la journée. L’histoire a été écrite lorsque Neeraj Chopra et Kishore Jena ont obtenu un doublé lors de la finale du lancer du javelot masculin. Mais ce ne sont pas seulement eux qui ont occupé le devant de la scène, car cela a suscité une controverse.

La controverse : relancez à cause d’un problème technique !

Chopra et Jena ont décroché l’or et l’argent alors que l’opposition pâlissait en comparaison de leurs performances. En fait, la seule chose qui semblait faire obstacle à leur gloire n’était pas la compétition mais l’arbitrage.

Tout a commencé lorsque Chopra, qui après avoir lancé un lancer stellaire pour sa première tentative qui a apparemment franchi la barre des 85 m, s’est fait dire qu’il devait reprendre son premier lancer. La raison derrière cela était que les officiels n’avaient apparemment pas enregistré correctement son premier essai et ont donc demandé à Chopra de reprendre son lancer.

Chopra, perplexe et confus, a exhorté les responsables à examiner la question, mais est ensuite revenu avec sang-froid pour reprendre son premier essai sans aucune hésitation.

En parlant de la réponse donnée par les fonctionnaires après ce qui s’est passé, Neeraj a déclaré : « Quelque chose s’est produit à l’autre bout du fil, et ils ne l’ont pas mesuré correctement. L’athlète suivant s’est lancé rapidement après moi et a ensuite perdu la marque.

«Pendant un moment, ils ont continué à chercher le point d’atterrissage. Je suis ensuite allé demander aux autorités ce qui s’était passé. Je savais que c’était un bon lancer, je vais regarder les vidéos pour voir jusqu’où ça aurait pu aller mais ça faisait du bien. J’ai protesté mais il y avait du vent et les autres athlètes commençaient à se calmer et cela devenait injuste pour eux. Ils m’ont ensuite proposé une relance et j’ai accepté », s’est exclamé Chopra.

Les mauvais arbitrages ne se sont cependant pas arrêtés là pour la nuit.

Et puis Iéna…

Ensuite, l’homologue indien de Chopra, Kishore Jena.

Jena faisait lui-même une sortie spectaculaire, alors qu’il dépassait de la tête et des épaules le reste de la compétition et affrontait Chopra, en compétition pour la première place.

Après avoir couru pour sa deuxième tentative, Jena a chuté, mais est tombée bien dans les limites, évitant la ligne des fautes. Pourtant, le responsable secondaire a d’abord jugé qu’il s’agissait d’une tentative illégale.

Cela a incité Jena et Chopra à prendre des initiatives et à aller interroger à nouveau les responsables alors qu’ils faisaient entendre leur cause. Finalement, après de vigoureuses protestations, l’erreur fut rectifiée et la tentative d’Iéna fut enregistrée.

« Nous essayons de nous donner à 100 % à chaque lancer, mais parfois les choses tournent mal. Au 2ème lancer, ils ont sifflé une faute en disant que j’avais touché la ligne mais que je ne l’avais pas fait, je ne pense pas qu’ils aient vérifié correctement. Je n’ai jamais vu quelque chose de pareil nulle part, pas même au niveau national ou dans de petites compétitions en Inde », a déclaré Jena en parlant de l’incident.

Pas la première fois

Ce n’est pas le seul cas de mauvais arbitrage auquel le camp indien a été confronté cette fois-ci aux Jeux asiatiques.

La sprinteuse Jyothi Yarraji a remporté la médaille d’argent au 100 m haies dimanche, mais le plus gros obstacle qu’elle a dû surmonter était celui de l’arbitrage.

Le drame s’est déroulé dès le début de la course lorsque le Yarraji a été disqualifié pour un faux départ avec le concurrent chinois Yanni Wu, mais tous deux ont ensuite été autorisés à courir la course avec une décision en attente après la course après un examen.

Yarraji a terminé troisième, mais a été élevé à la médaille d’argent après la disqualification de Wu.

Yarraji s’est exclamé plus tard que c’était une expérience horrible et a poursuivi en déclarant que « la tricherie ne devrait jamais être appréciée dans aucun sport ».

En parlant également de la controverse entourant son événement, Chopra a déclaré : « Cela s’est également produit avec Jyothi. Et avec moi et Jena aussi. Gadbad toh hai. (C’est faux). Mais nos résultats parlent d’eux-mêmes. Malgré tout, notre travail acharné a payé. Notre équipe devrait absolument se pencher sur les raisons pour lesquelles tant de choses ont mal tourné. Je n’ai pas vu ça dans les grandes compétitions car, après une perturbation au premier lancer, cela aurait pu me déséquilibrer. Nous avons vu comment Jyothi a dû se battre.

Allégations de tricherie

À la lumière de tout ce qui s’est passé, l’athlète légendaire et vice-présidente principale de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI), Anju Bobby George, a également exprimé son avis sur la question en question.

Anju a accusé les officiels de cibler délibérément les athlètes indiens et a estimé que gagner en Chine était toujours difficile car les officiels pourraient commettre des « méfaits ».

«Ils essaient de nous tromper et de déranger nos athlètes. Le premier lancer de Neeraj était un très bon lancer et c’était une sorte de perturbation. Nous avons appelé Neeraj pour protester sur place. Le lancer de Jena a également été qualifié de faute alors qu’il se trouvait à un pied derrière la ligne.

« Gagner en Chine est très difficile, alors même si nous sommes les meilleurs coureurs, lanceurs et sauteurs, ils feront de nombreux dégâts et perturberont nos athlètes », a affirmé le légendaire sauteur en longueur.

Elle a même ajouté que ce n’étaient pas seulement ces deux cas qui avaient attiré son attention, mais aussi celui du sauteur en longueur M Sreeshankar.

Anju a estimé que l’un des sauts de Sreeshankar avait été mal mesuré et il s’était trompé.

« Je doute que ce ne soit pas 8,19 m. C’était bien mieux que ça et l’un d’eux a levé le drapeau rouge. Ce n’était pas une faute, je suppose.

(Avec la contribution des agences)