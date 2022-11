Mauvaise attitude de l’Angleterre avant Southgate

DOHA, Qatar – Marcus Rashford pense que les mauvaises performances de l’Angleterre sous l’ancien entraîneur Roy Hodgson étaient liées à des séances d’entraînement médiocres au cours desquelles les joueurs manquaient de dévouement.

Le joueur de 25 ans a fait ses débuts par Hodgson juste avant l’Euro 2016 et a joué deux fois de plus pendant le tournoi qui s’est terminé par une humiliante huitième de finale contre l’Islande, ce qui a coûté son poste au manager.

Après le mandat d’un match de Sam Allardyce – pour lequel Rashford n’a pas été sélectionné – l’Angleterre a été relancée sous Gareth Southgate, atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et la finale retardée de l’Euro 2020 l’année dernière.

L’Angleterre a été huée après le match nul 0-0 de vendredi contre les États-Unis au Qatar, mais reste sur la bonne voie pour se qualifier dans le groupe B, devant éviter une défaite de quatre buts contre le Pays de Galles lors du dernier match de mardi.

Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs étaient prêts à intervenir alors que Southgate devrait apporter des changements pour rafraîchir son équipe, Rashford a déclaré: “Je pense que tout le monde est prêt et impatient de partir. L’entraînement a été bon pour les gars qui n’ont pas eu autant de minutes.

“Mais j’ai l’impression que, pour cette équipe, cela n’a jamais vraiment été un problème, surtout depuis que Gareth gère.

“Peut-être qu’avant c’était un peu un problème en termes de qualité de l’entraînement et de dévouement des gens à l’entraînement, mais depuis qu’il est manager de l’Angleterre, ça va bien. Ça a été intense, ça a été difficile et j’ai l’impression que tout le monde, moi y compris, est prêt à faire sa part quand il entrera sur le terrain s’il en a l’occasion.”

Hodgson a guidé l’Angleterre vers les quarts de finale de l’Euro 2012, mais ils ont été condamnés à une misérable sortie de phase de groupes lors de la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Poussé à développer ses commentaires, Rashford a ajouté: “Évidemment, je n’étais là que pendant une courte période auparavant, mais le niveau d’entraînement n’était pas aussi élevé.

“Pour les joueurs, c’est noir sur blanc : si vous ne vous entraînez pas bien, vous ne pouvez pas vous attendre à bien jouer, vous ne pouvez pas vous attendre à participer à des matchs et à gagner simplement parce que vous êtes de meilleurs joueurs que l’autre équipe. Vous avez travailler et gagner le droit de gagner des matchs de football. Pour moi, ce sont deux faces différentes d’une même médaille, c’est aussi simple que cela.

“Il y a évidemment eu un changement clair et une nette amélioration. Nous avons évidemment fait beaucoup mieux dans les tournois majeurs mais même dans les matchs que nous avons disputés tout au long de l’année avec l’Angleterre, nous avons mieux joué, nous avons eu mieux résultats.

“Ce n’est pas souvent que je repars avec l’Angleterre et que j’ai l’impression que nous allons perdre des matchs. Je pense qu’en tant que collectif, nous sommes très forts. L’unité est vraiment élevée et c’est une grande caractéristique sur laquelle Gareth met l’accent.

“C’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé et cela s’est amélioré au fil du temps. Mais comme je l’ai dit, la principale raison pour laquelle nous sommes dans la position dans laquelle nous nous trouvons est que nous avons de bons joueurs qui sont prêts à travailler les uns pour les autres. et tout laisser sur le terrain. Lors du prochain match, nous chercherons certainement à le faire.”

Marcus Rashford a fait deux apparitions de remplacement pour l’Angleterre donc pour la Coupe du monde. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d’abus racistes après avoir raté les tirs au but lors de la défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie à Wembley, mais l’attaquant a insisté sur le fait qu’il était prêt à prendre à nouveau un coup de pied si on le lui demandait.

“Le racisme n’est pas bon à vivre en tant qu’individu, mais ce n’est pas bon de voir quelqu’un le traverser”, a déclaré Rashford. “C’est plus juste de la déception. Vous êtes déçu que les gens aient des opinions comme ça.

“Et la raison principale est que vous n’avez pas ces opinions sur quelqu’un d’autre, quelle que soit sa race ou sa religion. C’est plus la déception que les gens pensent ces choses, plutôt que de les dire.

“J’ai déjà raté un penalty. Vous ne voulez jamais manquer un penalty, c’est une excellente occasion pour les attaquants, en particulier de marquer des buts, et évidemment, ce sont de grands moments. En tant qu’individu, j’ai toujours été à l’aise et j’ai toujours apprécié les grands moments. donc j’espère pouvoir tirer un autre penalty dans le tournoi. J’ai hâte d’y être.

Rashford a également réitéré son admiration pour Cristiano Ronaldo après qu’il a été confirmé mardi dernier que le deuxième passage du joueur de 37 ans à Old Trafford devait se terminer avec effet immédiat.

“Écoutez, ça a été une expérience incroyable de jouer avec lui”, a déclaré Rashford. “Il est évidemment l’une de mes idoles et quelqu’un que j’ai toujours admiré. Donc avoir l’opportunité de jouer avec lui est incroyable et je vais l’emporter avec moi et c’est quelque chose que je peux garder avec moi pour toujours.

“Donc, je lui souhaite tout le meilleur. Nous voulons évidemment le remercier pour les choses qu’il a faites pour Manchester United et lui souhaitons tout le meilleur pour le reste de sa carrière.”