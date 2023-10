« Mauvaise attaque d’ours » : dernier message d’un couple canadien tué par un grizzly

Le message texte final ne contenait que trois mots : « L’attaque des ours est mauvaise. »

Envoyé depuis un appareil satellite aux familles et aux équipes de secours, il signalait qu’un voyage de camping automnal dans le parc national Banff s’était terriblement mal passé.

Tôt samedi matin, une équipe de secours de Parcs Canada est arrivée sur les lieux et a découvert que deux personnes et leur chien avaient été tués – la première rencontre mortelle avec un grizzly dans le parc depuis près d’un demi-siècle.

Depuis, les membres de la famille ont identifié les victimes comme étant Doug Inglis et Jenny Gusse, tous deux âgés de 62 ans. Le border collie du couple s’appelait Tris.

Inglis et Gusse se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants à l’Université de l’Alberta et ont travaillé ensemble dans un laboratoire d’Agriculture Canada à Lethbridge, dans les Prairies. Ils partageaient un amour profond pour le plein air et parcouraient les paysages sauvages des parcs nationaux Waterton et Banff.

La semaine dernière, les deux hommes effectuaient une randonnée d’une semaine près de la vallée de la rivière Red Deer, dans la partie nord-est de Banff, lorsque la catastrophe a frappé.

Colin Inglis, l’oncle de Doug, a déclaré à la Presse canadienne que le couple lui avait envoyé un texto vendredi à 16 h 52 pour lui dire qu’ils avaient été retardés mais qu’ils étaient au camp.

Ils ont probablement dîné, veillé à ce que leur nourriture soit suspendue à une distance sûre et se sont retirés dans leur tente pour lire – une routine familière.

Quelques heures plus tard, Colin Inglis a reçu un appel téléphonique de Garmin, la société qui exploite l’appareil satellite utilisé par le couple, lui annonçant qu’un SOS avait été activé. Garmin lui a lu le message de trois mots.

«« Mauvaise attaque d’ours » signifie de mauvaises choses », a déclaré Colin Inglis. « Il se passe probablement quelque chose de terrifiant à ce moment-là. »

Parcs Canada a également reçu une alerte et a immédiatement dépêché son équipe d’intervention contre les attaques humaines contre la faune, une unité armée formée pour gérer les pires scénarios. Les mauvaises conditions météorologiques dans les montagnes ont empêché l’équipe d’utiliser un hélicoptère.

Sous le couvert de l’obscurité, l’équipe s’est déplacée à pied à travers la vallée. Ils sont arrivés sur les lieux de l’appel de détresse après minuit et ont trouvé deux personnes et leur chien, tous morts.

Alors qu’ils parcouraient la zone, l’équipe a été chargée par un grizzli. L’ours a été abattu.

Une autopsie ultérieure a révélé un ours à la fin de sa vie, âgé de près de 25 ans. Ses dents étaient en mauvais état et ses réserves de graisse étaient inférieures à la normale. La cache de nourriture du couple était suspendue en toute sécurité à distance de leur tente.

Parc national Banff. Doug Inglis et Jenny Gusse campaient près de la vallée de la rivière Red Deer. Photographie : dszc/Getty Images

Bien que l’équipe d’intervention soit formée aux enquêtes sur les sites d’attaques d’animaux sauvages et à la médecine légale, Parcs Canada a déclaré qu’elle ne spéculerait pas sur la cause de l’attaque. « L’incident s’est produit dans un endroit isolé et sauvage et il n’y a eu aucun témoin », a indiqué l’agence.

Le couple, vétéran de l’arrière-pays canadien, était bien préparé pour leur voyage d’une semaine.

« Mais les ours sont imprévisibles », a déclaré Colin Inglis. «C’est un ours voyou. C’est quelque chose d’inhabituel qui s’est produit.

La famille pense que le couple se trouvait dans leur tente, probablement en train de lire, lorsque l’attaque a eu lieu. Tris, leur chienne de sept ans, aurait été blottie à côté d’eux.

L’équipe de Parcs Canada a découvert que la tente avait été écrasée avec leurs lecteurs électroniques à l’intérieur. Mais le couple fut retrouvé à l’extérieur de la tente ; ni l’un ni l’autre ne portait de bottes.

Au moins un contenant de spray anti-ours avait été vidé et il y avait des preuves qu’ils avaient tenté d’effrayer l’ours.

« Il y a eu une lutte, et la lutte n’est pas restée au même endroit. Mais, en fin de compte, les deux corps étaient de nouveau ensemble », a déclaré Colin Inglis. « Ils ont été reconnectés. C’est qui ils étaient. Ils ont toujours été ensemble dans la vie.