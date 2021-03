Mauvais stimulus: les paiements du gouvernement aux particuliers sont un moyen terrible de résoudre les problèmes économiques structurels des États-Unis

La nouvelle administration démocrate est sur le point de faire son premier pas fier pour tenir sa promesse électorale de mieux reconstruire (l’Amérique): l’adoption réussie d’un plan de relance de 1,9 billion de dollars, dont les principales composantes sont une troisième série de contrôles de relance, un le renouvellement des allocations de chômage fédérales et une augmentation du crédit d’impôt pour enfants, ainsi que le financement de la réouverture des écoles et des vaccinations. Il n’inclura probablement pas de hausse du salaire minimum fédéral.

La relance de Biden n’est pas le fruit de la révolution économique – c’est un mélange de bon sens et de garder les lumières allumées. Et la réflexion fondamentale derrière l’approche de relance reflète une continuation des politiques néolibérales des 40 dernières années; au lieu de promouvoir des programmes sociaux plus larges qui pourraient élever la population, les solutions reposent sur l’amélioration du pouvoir d’achat individuel et de la situation familiale.

Une telle vision de la société en tant que groupe d’individus entreprenants est une caractéristique de la formule politique néolibérale – qui, comme le projet de loi de relance est sur le point de le préciser, est encore répandue au sein des partis démocrate et républicain. Cette attention au pouvoir d’achat individuel promet d’être la base d’un accord bipartisan au cours des quatre prochaines années.

La réalité est que les programmes sociaux sur les soins de santé et l’éducation, et une nouvelle ère de réglementation du travail et des banques, mettraient la société dans son ensemble sur des pieds plus solides qu’un chèque de 1 400 $.

Il y a très peu d’élus fédéraux qui se comportent comme s’ils comprenaient que l’insécurité économique peut engendrer l’instabilité politique et la paralysie gouvernante.

La mondialisation, la désindustrialisation, la contraction du secteur public et la montée du travail en sous-traitance via l’économie des petits boulots ont incité les individus à se sentir en insécurité dans leur situation privée. Cela a contribué à l’attrait des politiciens populistes, dont les mandats sont généralement corrosifs pour les démocraties libérales. De plus, ces tendances ont, ensemble, sapé notre contrat social dans son ensemble, privant les gouvernements des moyens et des ressources nécessaires pour servir l’intérêt public.

Il est donc essentiel de manquer du cadre de réflexion qui domine le débat sur la relance: les biens communs, un secteur public robuste de biens (par exemple, l’énergie) et de services (par exemple, les soins de santé) qui rend les sociétés résilientes aux crises telles que le COVID -19 pannes d’électricité dues aux pandémies et aux intempéries

Ironiquement, c’est cette déficience même – obtenue grâce à des décennies de réduction des dépenses publiques et de privatisation des actifs publics – qui a transformé l’épidémie de COVID-19 en une catastrophe de santé publique (et a également transformé le Texas en l’équivalent d’une république bananière en ruine. lors des pires arrêts de son réseau électrique, provoqués par des décennies d’adhésion au fondamentalisme du marché en ce qui concerne les objectifs d’infrastructure publique).

Celles-ci se sont produites dans le contexte des verrouillages économiques qui ont été mis en œuvre pour empêcher la propagation d’une pandémie et une catastrophe de santé publique encore plus grave. Un véritable choix de Sophie a été imposé en raison d’une capacité hospitalière insuffisante et d’une carence chronique en équipement de protection de base pour le personnel médical et en équipement médical pour soigner les personnes gravement malades – en d’autres termes, plus de fondamentalisme de marché qui a éviscéré une infrastructure de santé publique robuste.

L’augmentation du nombre de lits d’hôpitaux est un objectif louable, mais dans de nombreux cas, cela rétablira simplement les réductions des programmes antérieurs qui ont été attaqués par un complexe d’assurance maladie privée / industrie pharmaceutique qui a donné la priorité aux bénéfices et aux rendements des capitaux propres par rapport aux considérations de santé publique.

Ce n’est pas un substitut à l’expérimentation sociale audacieuse qui remédierait véritablement à la faille des démocraties capitalistes qui ont dominé le 21e siècle. Si l’administration Biden est sérieuse dans son ambition de reconstruire en mieux, elle doit adopter une approche politique proactive plus large sur ces questions, plutôt que de maintenir la société américaine en vie grâce à un filet de plans de relance qui s’attaquent aux symptômes, par opposition au sous-jacent. maladie.

