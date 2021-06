MAUVAIS pub de Sydney répertorié comme site d’exposition à Covid: des personnes forcées par erreur de s’isoler, tandis que des personnes peut-être contagieuses erraient librement

S’ils sont surmenés et surmenés par la charge de travail, ils auraient dû se verrouiller plus tôt et embaucher plus de personnel afin de ne pas commettre d’erreurs simples, car tout le monde travaille si dur qu’ils sont épuisés et font des erreurs potentielles de vie ou de mort. .

– SnapBackAU (@SnapBackAU) 27 juin 2021